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Киноафиша Сериалы Город ромашек

Город ромашек (2022 - 2022)

Город ромашек 12+
Год выпуска 2022
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 45 минут
Телеканал ТВ Центр
Продолжительность сериала 3 часа 0 минут
О чем сериал

Сериал «Город ромашек» – это отечественная детективная мелодрама о популярном актере и его первой любви. Андрей и Надя когда-то встречались и хотели провести вместе всю жизнь. Но парень уехал из родного Ромашкина в столицу и прославился, став звездой сериала о ментах. Однажды судьба вновь сводит его с Надей. Попав в серьезные неприятности, актер должен срочно найти фиктивную невесту, а лучшей кандидатуры, чем бывшая возлюбленная, просто не придумать. Вот только ситуацию осложняют два найденных «молодоженами» трупа.

В ролях
В ролях
Сергей Астахов
Сергей Астахов
Владимир Виноградов
Владимир Виноградов
Елена Соколова
Никита Дювбанов
Никита Дювбанов
Галина Лебедева
Виктория Романенко
Виктория Романенко
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Город ромашек - Сезон 1 Сезон 1
2022, 4 эпизода
 
Кадры из сериала
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