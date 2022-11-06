Сериал «Город ромашек» – это отечественная детективная мелодрама о популярном актере и его первой любви. Андрей и Надя когда-то встречались и хотели провести вместе всю жизнь. Но парень уехал из родного Ромашкина в столицу и прославился, став звездой сериала о ментах. Однажды судьба вновь сводит его с Надей. Попав в серьезные неприятности, актер должен срочно найти фиктивную невесту, а лучшей кандидатуры, чем бывшая возлюбленная, просто не придумать. Вот только ситуацию осложняют два найденных «молодоженами» трупа.