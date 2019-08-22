«Эбигейл»: Рецензия Киноафиши

Эбигейл (Тинатин Далакишвили) живёт в крайне мрачном мире. Все люди живут в одном городе, не зная точно, что происходит за городскими стенами. Вокруг уже много лет бушует эпидемия неназванной болезни, специальная служба Безликих проверяет всех горожан на наличие первых симптомов болезни и в неуказанном направлении увозит заражённых. Среди таких был и отец Эбигейл Джонатан Фостер (Эдди Марсан) – инженер, много лет проработавший на государство. Уже почти десять лет Эбигейл не видела отца, но вдруг она становится очевидцем событий, свидетельствующих, что её отец может быть жив. Девушка во что бы то ни стало намерена докопаться до правды.

Среди источников вдохновения режиссёр ленты Александр Богуславский называет «Золотой компас» и «Гарри Поттера», что вполне логично. Фильм очень многое наследует от них, причём язык не поворачивается назвать что-то плагиатом. «Эбигейл» вполне органично смотрится в ряду современного фэнтези про подростков. Но есть ещё один важный референс – young adult фантастика, вроде «Голодных игр» и «Дивергента». Так же, как и в этих лентах, главные герои – харизматичные и пассионарные молодые люди, объявляющие традиционный для антиутопии деятельный бунт системе. Отличие от Оруэлла или Замятина только в том, что если герой антиутопии в своём бунте обречён, то герой young adult с помощью силы воли, дружбы и любви способен вместе с соратниками прогнуть хребет прогнившей системы.

Важное отличие «Эбигейл» от названных выше источников вдохновения в том, что все они – экранизации, части франшиз. Они изначально имеют целевую аудиторию, готовую распять киношников за любое (по их мнению) несоответствие канону, но всё равно приходящую в кинотеатр. Выступить со своим оригинальным проектом, пускай и в рамках закостеневшего жанра – решение достаточно смелое, как со стороны тех, кто фильм делает, так и тех, кто вкладывает в него деньги. При этом невключённость во франшизу отчасти играет в минус. У создателей нет времени трёхмерно обрисовывать мир и персонажей, отдав что-то на откуп следующих частей, или вовсе проигнорировать какие-то моменты – обычным зрителям не сильно оно и надо, а фанаты все нюансы и так знают из книг.

Эбигейл

Хронометраж первых «Голодных игр» – 142 минуты, «Дивергента» – 139. «Эбигейл» идёт только 110, и, возможно, именно этих двадцати минут (как мы видим, вполне приемлемых по мировой практике) не хватило, чтобы придать истории должный эмоциональный настрой. Фильм очень здорово смотрится внешне. Дизайн внешнего мира эклектичен: в нём многое от стимпанка, многое из эстетики начала XX века, также бросается в глаза, что дизайнеры ленты в восторге от продукции Hugo Boss тридцатых-сороковых. Всё это работает, созданный мир внешне обретает грамотно компромиссный колорит – основанный на множестве знакомых деталей мир в целом выглядит оригинально. Вторят этому и атмосферный саундтрек, и модная сине-оранжевая цветокоррекция.

В тренде фильм и ещё по одной причине. Картина имеет рейтинг 6+, но в ней поднимаются очень сложные темы, обсуждаемые в обществе. Здесь и репрессии без вины виноватых, и добровольно-принудительные собрания для празднования надуманных праздников, и репрессивные органы, чья обезличенность в фильме стала реализованной метафорой, и даже самые настоящие чёрные воронки, приезжающие в ночи сегодня за твоими соседями, а завтра – за тобой. В плане выстраивания мрачной атмосферы русский янг адалт ушёл дальше «Дивергента» и «Голодных игр», но делать что-то западное глубже и неоднозначнее – прерогатива русской культуры со времён романтизма. Пожалуй, если бы не рейтинговые ограничения, «Эбигейл» мог быть фильмом куда более острым, мрачным и сложным. Но даже самый густой и осязаемый мир требует помещения в него внятной истории, с чем у «Эбигейл» тяжелее.

В основе сюжета лежат две линии: индивидуальная и социальная. В первой Эбигейл ищет отца, взрослеет, отрабатывает свои магические навыки. Во второй лидеры восстания Бэйл (Глеб Бочков в роли русского Лиама Хемсворта) и Стелла (Равшана Куркова, которой преступно мало) планируют восстание и государственный переворот. К обеим линиям есть серьёзные вопросы, а уж к их пересечениям – и подавно. Начнём с того, что Джонатан Фостер не так уж и хорош, каким он предстаёт в детских воспоминаниях Эбигейл. Анализируя его поступки, особенно после развязки, можно судить о сложном отношении его к Эбигейл и даже об абьюзивном характере его привязанности к ней. В общем, папа не так уж хорош, и Эбигейл явно будет о чём поговорить с психотерапевтом.

Во второй же линии читаются плохо прописанные мотивации персонажей и совсем уж пунктирная любовная линия. Зато есть несколько абсолютно лишенных какой-то истории персонажей, вроде Нормана (Риналь Мухаметов) или главного злодея Гаррета (Артём Ткаченко), про которых целевая аудитория фильма быстро нашинкует на фанфики. Опять же, если фильм будет до целевой аудитории донесён.

Нельзя не упомянуть также скомканную развязку, связанную с тем, что достижение, с середины фильма определяемое как промежуточное, в конце фильма почему-то считается окончательным. Понятно, что фильм в случае успеха станет франшизой, но хотелось бы, чтобы каждая из её частей обладала эстетической законченностью, а не просто обрывалась на полуслове.

Хочется, чтобы фильм дошёл до своего зрителя. Но пока неясно, кто он. Для маленьких детей фильм мрачноват, для подростков в нём достаточно экшена, но маловато любви и юмора. В любом случае, мрачный сказочный мир фильма удался, и, возможно, кто-то захочет в него вернуться.

Пётр Волошин