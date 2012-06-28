Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер сериала Управление гневом
Постер сериала Управление гневом
Постер сериала Управление гневом
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 6.6
Оцените
3 постера
Киноафиша Сериалы Управление гневом

Управление гневом (2012 - 2014)

Anger Management 18+
Год выпуска 2012
Страна США
Всего сезонов 2 сезона
Эпизод длится 30 минут
Телеканал FX
Продолжительность сериала 50 часов 0 минут

О чем сериал

До карьеры терапевта Чарли был в тупике из-за отсутствия перспектив в низшей бейсбольной лиге. Неумение контролировать гнев сбило его с пути в высшую лигу. После прохождения курса терапии по борьбе с гневом он вывел свою команду в высшую лигу и провел один потрясающий сезон, прежде чем старые проблемы вновь не напомнили о себе. В своем финальном матче он пытался ударить себя битой по ноге, в результате чего получил травму, которая положила конец его карьере. Но в итоге эта же травма привела его к нынешней профессии. В то время как Чарли борется со своим гневом, в его жизни процветает хаос. Всё осложняется его отношениями с собственным терапевтом и лучшим другом, бывшей женой, чьи позитивные взгляды на будущее, но при этом плохой выбор мужчин, расстраивают Чарли и их 13-летнюю дочь, имеющую психические расстройства.

В ролях
В ролях
Чарли Шин
Чарли Шин
Сельма Блэр
Сельма Блэр
Мартин Шин
Мартин Шин
Норин ДеВулф
Норин ДеВулф
Дерек Ричардсон
Шоуни Смит
Шоуни Смит
Все актеры и съемочная группа
Сериал находится в подборках
Зарубежные комедийные сериалы: список лучших Зарубежные комедийные сериалы: список лучших
Душевные сериалы: список лучших Душевные сериалы: список лучших

Рейтинг сериала

0.0
Оцените 0 голосов
6.6 IMDb
Написать отзыв
Сезоны
Управление гневом - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2012, 10 эпизодов
 
Управление гневом - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
2013, 90 эпизодов
 
Отзывы о сериале
Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Кадры из сериал
Даже «Зимородку» такое не снилось: герой нового турецкого сериала женится дважды — и первая жена узнает об этом последней
Это не «Империя Кесем»: не все знают, что у «Великолепного века» есть 8-серийное продолжение — там и любимая Хюррем есть
Сколько сезонов и эпизодов в сериале «Клюквенный щербет»? Достаточно много, чтобы устать, но вас затянет с головой
«Хотел дать аниматорам передышку»: когда выйдет 3-й сезон «Поднятия уровня» — есть 2 варианта, и один пугает
«Мадянов играл не по-детски»: за 30 лет до «Вампиров средней полосы» великий актер сыграл упыря-уголовника — и о фильме слышали 1,5 человека
Классика Линча и жесткий триллер с Брэдом Питтом: лучшие детективные фильмы последних десятилетий, которые точно заставят поломать голову
Новый Супермен рассказал, о какой роли до сих пор мечтает — она не из супергероики, но с фантастикой тоже связана
«Худший фильм всех времен и народов»: критики в СССР эту советскую комедию смешали с грязью — спустя годы россияне хвалят ее на все лады
«С каких пор ужастик превратился в комедию?»: новый «Хищник» даже не вышел, а фанаты уже бьют тревогу (и ждут кроссовер с «Чужим»)
«Почти забыл свою карьеру»: неизлечимо больному Брюсу Уиллису стало хуже — уже не ходит и почти не говорит
Вытянули счастливый билетик: топ-5 фильмов, которые спасли карьеру почти что забытым актерам и вернули им былую славу
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше