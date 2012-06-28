До карьеры терапевта Чарли был в тупике из-за отсутствия перспектив в низшей бейсбольной лиге. Неумение контролировать гнев сбило его с пути в высшую лигу. После прохождения курса терапии по борьбе с гневом он вывел свою команду в высшую лигу и провел один потрясающий сезон, прежде чем старые проблемы вновь не напомнили о себе. В своем финальном матче он пытался ударить себя битой по ноге, в результате чего получил травму, которая положила конец его карьере. Но в итоге эта же травма привела его к нынешней профессии. В то время как Чарли борется со своим гневом, в его жизни процветает хаос. Всё осложняется его отношениями с собственным терапевтом и лучшим другом, бывшей женой, чьи позитивные взгляды на будущее, но при этом плохой выбор мужчин, расстраивают Чарли и их 13-летнюю дочь, имеющую психические расстройства.