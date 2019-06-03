Сериал «Свадьбы и разводы» – это отечественная мелодрама об отношениях весьма необычной пары. Женя – хозяйка свадебного агентства, а Марк – адвокат по разводам. Они работают в одном бизнес-центре и ежедневно видятся, но не замечают друг друга. Они занимаются абсолютно противоположными вещами, при этом оба любят свою работу и уверены, что делают жизнь людей лучше. Но судьбы мужчины и женщины переворачиваются, когда они, наконец, знакомятся. Марк меняет свои взгляды на брак, а Женя разочаровывается в своем женихе.