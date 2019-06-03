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Киноафиша Сериалы Свадьбы и разводы
Свадьбы и разводы (2019 - 2019) Свадьбы и разводы 16+
Год выпуска 2019
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 50 минут
Телеканал Первый канал
Продолжительность 10 часов 0 минут
О чем сериал

Сериал «Свадьбы и разводы» – это отечественная мелодрама об отношениях весьма необычной пары. Женя – хозяйка свадебного агентства, а Марк – адвокат по разводам. Они работают в одном бизнес-центре и ежедневно видятся, но не замечают друг друга. Они занимаются абсолютно противоположными вещами, при этом оба любят свою работу и уверены, что делают жизнь людей лучше. Но судьбы мужчины и женщины переворачиваются, когда они, наконец, знакомятся. Марк меняет свои взгляды на брак, а Женя разочаровывается в своем женихе.

В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Ирина Розанова
Ирина Розанова
Владимир Симонов
Владимир Симонов
Елена Николаева
Елена Николаева
Анастасия Панина
Анастасия Панина
Антон Хабаров
Антон Хабаров
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Свадьбы и разводы - Сезон 1 Сезон 1
2019, 12 эпизодов
 
Кадры из сериала
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