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Постер фильма Последний танец
6.7
Киноафиша Фильмы Последний танец
6.7

Последний танец

, 2022
Last Dance
Швеция, Бельгия / комедия / 18+
Постер фильма Последний танец
6.7

В ролях

Франсуа Берлеан
Франсуа Берлеан
Germain
Кейси Моттет Кляйн
Кейси Моттет Кляйн
Samir
Ла Рибо
La Ribot
Дебора Люкумуэна
Marjanne
Жан-Бенуа Югё
Жан-Бенуа Югё
Mathieu
Астрид Ветналл
Catherine
Доминик Реймон
Доминик Реймон
Lise
Сабина Тимотео
Сабина Тимотео
Carole
Marie-Madeleine Pasquier
Elisabeth
Анна Пьери
Sonia
Режиссер Леерисе Дэльфин
Сценарист Леерисе Дэльфин
Композитор Nicolas Rabaeus
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Швеция / Бельгия
Продолжительность 1 час 24 минуты
Год выпуска 2022
Премьера в мире 8 августа 2022
Дата выхода
21 июня 2023 Бельгия
30 ноября 2023 Германия 6
16 марта 2023 Израиль All
22 марта 2024 Испания
16 марта 2023 Литва N13
1 февраля 2023 Нидерланды AL
13 сентября 2023 Франция TP
1 февраля 2023 Швейцария
31 мая 2023 Южная Корея 12
Сборы в мире $225 867
Производство Box Productions, Need Productions
Другие названия
Last Dance, Az utolsó táncunk, Ha'Rikoud Ha'Akharon, Nuestro último baile, Ostatni taniec, Último baile, Le feu au lac, Old Dreams, ריקוד אחרון

Рейтинг фильма

6.7
Оцените 10 голосов
6.3 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии 
Обновлено 1 марта 2023

Отзывы о фильме

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