Последний танец, 2022

В ролях
Дебора Люкумуэна
Marjanne
Marie-Madeleine Pasquier
Elisabeth
Все актеры и съемочная группа
Режиссер
Леерисе Дэльфин
Сценарист
Леерисе Дэльфин
Композитор
Nicolas Rabaeus
Детали фильма
Страна
Швеция / Бельгия
Продолжительность
1 час 24 минуты
Год выпуска
2022
Премьера в мире
8 августа 2022
Дата выхода
|21 июня 2023
|Бельгия
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|30 ноября 2023
|Германия
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|6
|16 марта 2023
|Израиль
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|All
|22 марта 2024
|Испания
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|16 марта 2023
|Литва
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|N13
|1 февраля 2023
|Нидерланды
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|AL
|13 сентября 2023
|Франция
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|TP
|1 февраля 2023
|Швейцария
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|31 мая 2023
|Южная Корея
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|12
Сборы в мире
$225 867
Производство
Box Productions, Need Productions
Другие названия
Last Dance, Az utolsó táncunk, Ha'Rikoud Ha'Akharon, Nuestro último baile, Ostatni taniec, Último baile, Le feu au lac, Old Dreams, ריקוד אחרון