Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Улыбка. Зарождение зла» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер фильма Первый день твоей оставшейся жизни
Постер фильма Первый день твоей оставшейся жизни
Рейтинги
7.3 Рейтинг IMDb: 7.5
Оцените
2 постера
Киноафиша Фильмы Первый день твоей оставшейся жизни

Первый день твоей оставшейся жизни

Le premier jour du reste de ta vie / The First Day of the Your Life 18+
Напомним о выходе в прокат

О фильме

Серия историй о пяти решающих днях в жизни семьи Дюраль.

Страна Франция
Продолжительность 1 час 54 минуты
Год выпуска 2008
Премьера онлайн 8 мая 2009
Премьера в мире 23 июля 2008
Дата выхода
19 июня 2009 Испания
16 марта 2023 Казахстан 16+
26 февраля 2009 Нидерланды
20 ноября 2009 Румыния
23 июля 2008 Франция
Сборы в мире $13 247 396
Производство Mandarin Films, StudioCanal, France 2 Cinéma
Другие названия
Le premier jour du reste de ta vie, The First Day of the Rest of Your Life, Amor de familia, C'est la vie - So sind wir, so ist das Leben, Dzień, który odmienił twoje życie, El primer dia de la resta de la teva vida, El primer día del resto de tu vida, Första dagen på resten av ditt liv, Første dag i resten af dit liv, Første dagen i resten av ditt liv, Hátralévő életed első napja, I proti mera tis ypoloipis zois sou, Kalan Hayatının İlk Günü, Loppuelämäsi ensimmäinen päivä, Ngày Đầu Của Phần Đời Còn Lại, O Primeiro Dia do Resto da Tua Vida, The First Day of the Rest of My Life, Ziua care mi-a schimbat viața, Η πρώτη μέρα της υπόλοιπης ζωής σου, Первый день оставшейся жизни, 余生的第一天
Режиссер
Реми Безансон
В ролях
Жак Гамблен
Жак Гамблен
Дебора Франсуа
Забу Брайтман
Забу Брайтман
Все актеры и съемочная группа
Фильмы похожие на Первый день твоей оставшейся жизни
Подарок 6.8
Подарок (2024)
Секса много не бывает 5.8
Секса много не бывает (2012)
Воспоминание о прекрасном 7.4
Воспоминание о прекрасном (2001)
Любовь на кончиках пальцев 6.4
Любовь на кончиках пальцев (2012)
Возвращение в Бургундию 6.9
Возвращение в Бургундию (2017)
Наше будущее 5.9
Наше будущее (2015)
Имя 7.3
Имя (2012)
Маленькие секреты 7.3
Маленькие секреты (2010)
Не волнуйся, у меня все нормально 7.3
Не волнуйся, у меня все нормально (2006)
Красотки 6.6
Красотки (2005)
Испанка 6.8
Испанка (2002)
Студентка по вызову 6.0
Студентка по вызову (2010)

Рейтинг фильма

7.3
Оцените 10 голосов
7.5 IMDb
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Отзывы о фильме

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Марти Великолепный
Марти Великолепный
2025, США, драма, исторический
Горничная
Горничная
2025, США, триллер
Зверополис 2
Зверополис 2
2025, США, приключения, анимация, комедия
Убежище
Убежище
2026, США, боевик, триллер
Равиоли Оли
Равиоли Оли
2026, Россия, комедия, мелодрама
Чебурашка 2
Чебурашка 2
2026, Россия, семейный, комедия
Гренландия 2: Миграция
Гренландия 2: Миграция
2026, Великобритания / США, триллер, фантастика, боевик, приключения
Левша
Левша
2026, Россия, приключения
Возвращение в Сайлент Хилл
Возвращение в Сайлент Хилл
2026, США, ужасы
Рыбка унывака. Подводное приключение
Рыбка унывака. Подводное приключение
2025, Австралия / США, приключения, анимация, комедия
Здесь был Юра
Здесь был Юра
2025, Россия, драма, музыка
Выбрала этот детектив с Пускепалисом по рейтингу — и не прогадала: вышел 13 лет назад, но ничем не уступает новинкам от НТВ
Включила самый провальный ремейк Disney «Белоснежку» с 1,7 на IMDb — и не поняла хейта: вы что от сказки вообще ожидали? С ума сошли?
95% у критиков и 90% у зрителей на «томатах»: «Соперники» с рейтингом 7,9 на IMDb возвращаются со 2 сезоном — точная дата известна
Будет ли 3-й сезон «Ландышей»: по популярности их обогнали лишь «Очень странные дела» – а вот что говорят создатели
Совершенно неузнаваем: вот как выглядел Иэн Маккеллен за 30 лет до того, как стал Гэндальфом — мог бы сыграть в «Шерлоке»
Ошибка «Игры престолов», которую фанаты так и не простили (и это не 8 сезон): самую мощную сцену превратили в проходной эпизод
Главный конкурент «Далекого города» выйдет со дня на день: ожидания высоки — в кадре звезды «Великолепного века» и «Зимородка»
«Семнадцать мгновений весны» видели многие, а как зовут Штирлица – знают не все: у него сразу 3 имени
«Давно бы выгнали»: зрители ополчились против персонажа «Первого отдела» — он убил всю реалистичность сериала
Этот тест покажет вашу главную слабость: выберите 1 фото и мы назовем ее со 100% точностью
Обожаю медицинские сериалы – и российская новинка с оценкой 7.1 не разочаровала: фанаты «Склифа» и «Скорой помощи» оценят
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше