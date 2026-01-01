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Награды и номинации Дито Монтиель

Dito Montiel
Награды и номинации Дито Монтиель
Венецианский кинофестиваль 2006 Венецианский кинофестиваль 2006
Critics' Week Award
Победитель
Isvema Award
Победитель
Венецианский кинофестиваль 2015 Венецианский кинофестиваль 2015
Лучший фильм
Номинант
Сандэнс 2006 Сандэнс 2006
Драматичный
Победитель
Драматургия
Номинант
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