Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Не по-детски»
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Дито Монтиель
Награды
Награды и номинации Дито Монтиель
Dito Montiel
О персоне
Награды
Награды и номинации Дито Монтиель
Венецианский кинофестиваль 2006
Critics' Week Award
Победитель
Isvema Award
Победитель
Венецианский кинофестиваль 2015
Лучший фильм
Номинант
Сандэнс 2006
Драматичный
Победитель
Драматургия
Номинант
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