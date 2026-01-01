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Живи так
Живи так
, 2027
Live Like That
США / биография, криминал, драма
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О фильме
Расписание
Персоны
Постеры
Пойду
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Не пойду
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В ролях
Эсай Моралес
David
Роселин Санчес
Donna
Камерон Арнетт
Йэн Кесселберри
Ричард Кебрал
Джоби Джеймс
Courtroom Worker
Джесси Гарсиа
Джон В. Хит
Officer Hammond
Angel Rosario Jr.
Monty
Карлос Праттс
Daniel
William Jefferson Jr.
Barry Hanley
Режиссер
Дито Монтиель
Сценарист
Дито Монтиель
Композитор
Hanan Townshend
Все актеры и съемочная группа
Детали фильма
Страна
США
Год выпуска
2027
Премьера в мире
26 февраля 2027
Дата выхода
26 февраля 2027
США
Бюджет
$6 000 000
Производство
Affirm Films, Mucho Mas Media, Red Clay Studios
Другие названия
Live Like That
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