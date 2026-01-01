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Нативидад Абаскаль
Nati Abascal
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Персоны
Нативидад Абаскаль
Нативидад Абаскаль
Nati Abascal
Дата рождения
2 апреля 1943
Возраст
83 года
Знак зодиака
Овен
Карьера
Актриса
Актерское амплуа
Комедийный актёр
Популярные фильмы
7.6
Валентино: последний император
(2008)
6.9
Бананы
(1971)
Фильмография Нативидад Абаскаль
7.6
Валентино: последний император
Valentino: The Last Emperor
биография, исторический, документальный
2008, США
Смотреть трейлер
6.9
Бананы
Bananas
комедия
1971, США
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