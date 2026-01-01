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Акадзи Маро Akaji Maro
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Акадзи Маро

Akaji Maro

Дата рождения
23 января 1943
Возраст
83 года
Знак зодиака
Водолей
Карьера
Актер, Режиссер
Актерское амплуа
Драматический актёр, Герой триллеров, Комедийный актёр

Популярные фильмы

Убить Билла: Кровавое дело целиком 8.9
Убить Билла: Кровавое дело целиком (2006)
Кикуджиро 7.8
Кикуджиро (1999)
Близнецы 6.8
Близнецы (1999)

Фильмография Акадзи Маро

Жанр
Год
Красный цветок Луны 6.3
Красный цветок Луны Hanezu no tsuki
драма 2011, Япония
Убить Билла: Кровавое дело целиком 8.9
Убить Билла: Кровавое дело целиком Kill Bill: The Whole Bloody Affair
боевик, криминал, триллер 2006, США
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Билеты
Кикуджиро 7.8
Кикуджиро Kikujirô no natsu
драма, комедия 1999, Япония
Близнецы 6.8
Близнецы Sôseiji
фантастика, драма, триллер, ужасы, мистика 1999, Япония
Комната 6.1
Комната Heya
драма, детектив, триллер 1992, Япония
Дневник вора из Синдзюку 6.1
Дневник вора из Синдзюку Shinjuku dorobô nikki
комедия, драма 1969, Япония
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