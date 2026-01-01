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Фильмография
Акадзи Маро
Akaji Maro
Киноафиша
Персоны
Акадзи Маро
Акадзи Маро
Akaji Maro
Дата рождения
23 января 1943
Возраст
83 года
Знак зодиака
Водолей
Карьера
Актер, Режиссер
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Герой триллеров
,
Комедийный актёр
Популярные фильмы
8.9
Убить Билла: Кровавое дело целиком
(2006)
Билеты
7.8
Кикуджиро
(1999)
6.8
Близнецы
(1999)
Фильмография Акадзи Маро
Жанр
Все
Боевик
Детектив
Драма
Комедия
Криминал
Мистика
Триллер
Ужасы
Фантастика
Год
Все
2011
2006
1999
1992
1969
Все
6
Фильмы
6
Актер
6
6.3
Красный цветок Луны
Hanezu no tsuki
драма
2011, Япония
8.9
Убить Билла: Кровавое дело целиком
Kill Bill: The Whole Bloody Affair
боевик, криминал, триллер
2006, США
Смотреть трейлер
Билеты
7.8
Кикуджиро
Kikujirô no natsu
драма, комедия
1999, Япония
6.8
Близнецы
Sôseiji
фантастика, драма, триллер, ужасы, мистика
1999, Япония
6.1
Комната
Heya
драма, детектив, триллер
1992, Япония
6.1
Дневник вора из Синдзюку
Shinjuku dorobô nikki
комедия, драма
1969, Япония
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