Мария Хвалибог
Maria Chwalibóg
Мария Хвалибог
Мария Хвалибог
Maria Chwalibóg
Дата рождения
4 февраля 1933
Возраст
91 год
Знак зодиака
Водолей
Дата смерти
15 марта 2024
Место рождения
Варшава, Польша
Актерское амплуа
Драматический актёр, Комедийный актёр, Романтическая актриса
Фильмография Мария Хвалибог
6.9
Карт-бланш
Carte Blanche
драма, мелодрама
2015, Польша
6.3
Пансионат «Езёрак»
Jeziorak
драма, криминал
2014, Польша
6.3
Путешествие Нины
Podrouz Niny
драма
2005, Польша / Швеция
6.6
Dismissed from Life
Zwolnieni z zycia
драма
1992, Польша
6.4
Перстенёк с орлом в короне
Pierscionek z orlem w koronie
драма, военный
1992, Великобритания / Польша / Франция
6.5
Корчак
Korczak
биография, драма
1990, Польша / Германия / Великобритания
6.1
Оцепенение
Oszolomienie
биография, драма, военный
1989, Польша
7.1
Одинокая женщина
Kobieta samotna
драма
1981, Польша
Смотреть трейлер
6.7
Ночные кошмары
Zmory
драма
1979, Польша
7.4
Брюнет вечерней порой
Brunet wieczorowa pora
комедия, триллер
1976, Польша
7.4
Нет розы без огня
Nie ma rózy bez ognia
комедия
1974, Польша
7.7
Разыскиваемый, разыскиваемая
Poszukiwany - poszukiwana
комедия
1973, Польша
7.5
Мать Иоанна от ангелов
Matka Joanna od aniolow
драма, ужасы
1961, Польша
