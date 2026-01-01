Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Пропасть» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Мажена Трыбала Marzena Trybała
Киноафиша Персоны Мажена Трыбала

Мажена Трыбала

Marzena Trybała

Дата рождения
16 ноября 1950
Возраст
75 лет
Знак зодиака
Скорпион
Карьера
Актриса
Актерское амплуа
Драматический актёр, Путешественник, Комедийный актёр

Популярные фильмы

Случай 7.8
Случай (1987)
Путешествие за улыбку 7.4
Путешествие за улыбку (1972)
Корчак 6.5
Корчак (1990)

Фильмография Мажена Трыбала

Жанр
Год
Именем дьявола 5.5
Именем дьявола W imieniu diabła
драма 2011, Польша
Корчак 6.5
Корчак Korczak
биография, драма 1990, Польша / Германия / Великобритания
Оцепенение 6.1
Оцепенение Oszolomienie
биография, драма, военный 1989, Польша
Случай 7.8
Случай Przypadek
драма 1987, Польша
Писака 6.1
Писака Pismak
драма 1985, Польша
Путешествие за улыбку 7.4
Путешествие за улыбку Podróz za jeden usmiech
приключения, комедия, семейный 1972, Польша
Россияне получат +10 000 рублей к пенсии уже в июне: с документами возиться не придется – доплатят автоматически
С 1 июня ГАИ устроит тотальные проверки на дачных трассах: первым делом заглянут не в аптечку, а в бардачок
В РЖД наконец объяснили: можно ли купить билет на верхнюю полку, но сидеть на нижней
Плюнула на НТВ с его «Извозчиками» и переключила на Первый — в их новом сериале растворилась уже через 5 минут: «100% рекомендую»
Гарсон, теста мне! Вспомните 5 фильмов СССР по кадрам с официантками
До лета осталось 5 дней: попробуйте угадать советские фильмы по арбузным кадрам — этот тест неожиданно оказался сложнее, чем кажется
Курортный роман не обещаем, а вот тест – пожалуйста: вспомните, где отдыхали герои 5 фильмов СССР
«Город, в котором невозможно исчезнуть»: раскрыто главное место действия 2 сезона «Подслушано в Рыбинске» — не Питер и не Казань
Пересильд может отдыхать: Роскосмос выдал тайные архивы ради нового космического фильма — кассовые сборы будут бешенными
Этот сериал «смотреть проще, чем "Игру престолов"», а эмоций не меньше: 91% свежести подтверждает – «затягивает с головой»
Попахивает плагиатом: у Миядзаки был свой Шерлок Холмс — японское аниме 80-х неожиданно оказалось похоже на советский хит с Ливановым
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше