О персоне
Фильмография
Мечислав Чехович
Mieczysław Czechowicz
Мечислав Чехович
Mieczysław Czechowicz
Дата рождения
28 сентября 1930
Возраст
60 лет
Знак зодиака
Весы
Дата смерти
14 сентября 1991
Место рождения
Люблин, Польша
Актерское амплуа
Комедийный актёр, Герой фэнтези, Путешественник
Популярные фильмы
7.7
Разыскиваемый, разыскиваемая
(1973)
7.5
Не люблю понедельник
(1971)
7.4
Нет розы без огня
(1974)
Фильмография Мечислав Чехович
Жанр
Все
Детектив
Драма
Исторический
Комедия
Криминал
Мелодрама
Приключения
Семейный
Фэнтези
Год
Все
1986
1974
1973
1971
1969
1961
1958
Все
7
Фильмы
7
Актер
7
6.6
Путешествия пана Кляксы
Podróze pana Kleksa
приключения, семейный, фэнтези
1986, Польша
7.4
Нет розы без огня
Nie ma rózy bez ognia
комедия
1974, Польша
7.7
Разыскиваемый, разыскиваемая
Poszukiwany - poszukiwana
комедия
1973, Польша
7.5
Не люблю понедельник
Nie lubie poniedzialku
комедия
1971, Польша
6.6
The Criminal Who Stole a Crime
Zbrodniarz, który ukradl zbrodnie
криминал, детектив
1969, Польша
5.9
История жёлтой туфельки
Historia zóltej cizemki
семейный, фэнтези, исторический
1961, Польша
7.1
Восьмой день в неделе
Ósmy dzien tygodnia
драма, мелодрама
1958, Германия / Польша
