О персоне
Фильмография
Награды
Агнес Мурхед
Agnes Moorehead
Агнес Мурхед
Агнес Мурхед
Agnes Moorehead
Дата рождения
6 декабря 1900
Возраст
73 года
Знак зодиака
Стрелец
Дата смерти
30 апреля 1974
Карьера
Актриса
Популярные фильмы
7.7
Джейн Эйр
(1943)
7.7
Гражданин Кейн
(1941)
7.6
Всё, что позволят небеса
(1955)
Фильмография Агнес Мурхед
6.8
Лебедь
The Swan
комедия, мелодрама, драма
1956, США
7.6
Всё, что позволят небеса
All That Heaven Allows
драма, мелодрама
1955, США
6.8
Три истории любви
The Story of Three Loves
драма, мелодрама, мюзикл
1953, США
7
Голубая вуаль
The Blue Veil
драма
1951, США
7.1
Четырнадцать часов
Fourteen Hours
драма, нуар
1951, США
7.7
Джейн Эйр
Jane Eyre
драма, мелодрама
1943, США
7.7
Гражданин Кейн
Citizen Kane
драма
1941, США
Смотреть трейлер
