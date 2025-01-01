Меню
Агнес Мурхед
Агнес Мурхед Agnes Moorehead
Киноафиша Персоны Агнес Мурхед

Агнес Мурхед

Agnes Moorehead

Дата рождения
6 декабря 1900
Возраст
73 года
Знак зодиака
Стрелец
Дата смерти
30 апреля 1974
Карьера
Актриса

Популярные фильмы

Джейн Эйр 7.7
Джейн Эйр (1943)
Гражданин Кейн 7.7
Гражданин Кейн (1941)
Всё, что позволят небеса 7.6
Всё, что позволят небеса (1955)

Фильмография Агнес Мурхед

Жанр
Год
Все 7 Фильмы 7 Актриса 7
Лебедь 6.8
Лебедь The Swan
комедия, мелодрама, драма 1956, США
Всё, что позволят небеса 7.6
Всё, что позволят небеса All That Heaven Allows
драма, мелодрама 1955, США
Три истории любви 6.8
Три истории любви The Story of Three Loves
драма, мелодрама, мюзикл 1953, США
Голубая вуаль 7
Голубая вуаль The Blue Veil
драма 1951, США
Четырнадцать часов 7.1
Четырнадцать часов Fourteen Hours
драма, нуар 1951, США
Джейн Эйр 7.7
Джейн Эйр Jane Eyre
драма, мелодрама 1943, США
Гражданин Кейн 7.7
Гражданин Кейн Citizen Kane
драма 1941, США
