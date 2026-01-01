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Эрскин Сэнфорд
Эрскин Сэнфорд Erskine Sanford
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Эрскин Сэнфорд

Erskine Sanford

Дата рождения
19 ноября 1885
Возраст
83 года
Знак зодиака
Скорпион
Дата смерти
7 июля 1969
Карьера
Актер
Актерское амплуа
Драматический актёр, Герой триллеров

Популярные фильмы

Письмо незнакомки 8.0
Письмо незнакомки (1948)
Леди из Шанхая 7.8
Леди из Шанхая (1947)
Гражданин Кейн 7.7
Гражданин Кейн (1941)

Фильмография Эрскин Сэнфорд

Письмо незнакомки 8
Письмо незнакомки Letter From An Unknown Woman
драма 1948, США
Леди из Шанхая 7.8
Леди из Шанхая The Lady from Shanghai
триллер, нуар, драма 1947, США
Министерство страха 7.1
Министерство страха Ministry of Fear
нуар, криминал, драма 1943, США
Великолепие Эмберсенов 7.7
Великолепие Эмберсенов The Magnificent Ambersons
драма 1942, США
Гражданин Кейн 7.7
Гражданин Кейн Citizen Kane
драма 1941, США
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