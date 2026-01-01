Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Хитрый койот»
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
RUS
Русский
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
Новости
Трейлеры
Рецензии
Викторины
Персоны
О персоне
Фильмография
Эрскин Сэнфорд
Erskine Sanford
Киноафиша
Персоны
Эрскин Сэнфорд
Эрскин Сэнфорд
Erskine Sanford
Дата рождения
19 ноября 1885
Возраст
83 года
Знак зодиака
Скорпион
Дата смерти
7 июля 1969
Карьера
Актер
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Герой триллеров
Популярные фильмы
8.0
Письмо незнакомки
(1948)
7.8
Леди из Шанхая
(1947)
7.7
Гражданин Кейн
(1941)
Билеты
Фильмография Эрскин Сэнфорд
8
Письмо незнакомки
Letter From An Unknown Woman
драма
1948, США
7.8
Леди из Шанхая
The Lady from Shanghai
триллер, нуар, драма
1947, США
7.1
Министерство страха
Ministry of Fear
нуар, криминал, драма
1943, США
7.7
Великолепие Эмберсенов
The Magnificent Ambersons
драма
1942, США
7.7
Гражданин Кейн
Citizen Kane
драма
1941, США
Смотреть трейлер
Билеты
Показать еще
Пару капель на ватный диск – и с подоконника исчезают даже следы от кружек: вместо химии теперь мою так
Дырявые и носки-одиночки больше не летят в мусорку: 7 способов использовать их ещё раз — это гениально
Дело не в Евро-2 с АЗС: что самом деле может убивает «движки» ваших современных авто
Эти русские были так хороши, что остались в мире Marvel на десятки лет: и Чёрная Вдова там далеко не самая странная
Родились не в СССР – вряд ли пройдете тест: на 7 вопросах по «Джентльменам удачи» споткнутся даже те, кто знает их наизусть
1 сентября отгремело, эти сериалы тоже «пошли в первый класс»: 5 российских хитов, которым исполнилось 7 лет
Зря ждали целый год? 2 сезон «Олдскула» с Ароновой уже доступен для просмотра — и не обошлось без ложки дегтя
«Любовь и голуби», а также тесты: только фанаты ответят на 5 вопросов о комедии Меньшова
Иностранцы пересняли советскую драму с Леоновым — рейтинг на «Кинопоиске» рухнул с 8.3 до 4.8: превратили в пошлую комедию
19 000 000 зрителей уже подсели на свежий сериал от Netflix — «начав, досмотрите каждую серию до конца» (даже если на часах уже 2 часа ночи)
Новое «Твое сердце будет разбито» выйдет уже в 2028-м: в ромкоме экранизируют бестселлер — его читали 500 тысяч россиян
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить