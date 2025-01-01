Меню
Агнес Мурхед
Награды
Награды и номинации Агнес Мурхед
Agnes Moorehead
О персоне
Фильмография
Награды
Награды и номинации Агнес Мурхед
Оскар 1965
Лучшая женская роль второго плана
Номинант
Оскар 1949
Лучшая женская роль второго плана
Номинант
Оскар 1945
Лучшая женская роль второго плана
Номинант
Оскар 1943
Лучшая женская роль второго плана
Номинант
Золотой глобус 1965
Лучшая актриса второго плана
Победитель
Золотой глобус 1945
Лучшая актриса второго плана
Победитель
Primetime Emmy Awards 1967
Outstanding Performance by an Actress in a Supporting Role in a Drama
Победитель
Outstanding Continued Performance by an Actress in a Leading Role in a Comedy Series
Номинант
Primetime Emmy Awards 1971
Outstanding Performance by an Actress in a Supporting Role in Comedy
Номинант
Primetime Emmy Awards 1970
Outstanding Performance by an Actress in a Supporting Role in Comedy
Номинант
Primetime Emmy Awards 1969
Outstanding Continued Performance by an Actress in a Supporting Role in a Series
Номинант
Primetime Emmy Awards 1968
Outstanding Performance by an Actress in a Supporting Role in a Comedy
Номинант
Primetime Emmy Awards 1966
Outstanding Performance by an Actress in a Supporting Role in a Comedy
Номинант
