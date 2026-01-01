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Фильмография
Нина Антонова
Nina Antonova
Киноафиша
Персоны
Нина Антонова
Нина Антонова
Nina Antonova
Дата рождения
12 мая 1954
Возраст
72 года
Знак зодиака
Телец
Карьера
Актриса
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Комедийный актёр
Популярные фильмы
7.1
Хомут для маркиза
(1977)
6.5
Эквилибрист
(1976)
5.4
Приключения Верки Сердючки
(2006)
Фильмография Нина Антонова
5.4
Приключения Верки Сердючки
Priklyucheniya Verki Serdyuchki
комедия, мюзикл
2006, Россия
7.1
Хомут для маркиза
Khomut dlya markiza
семейный, драма
1977, СССР
6.5
Эквилибрист
Equilibrist
драма
1976, СССР
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