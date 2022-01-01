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Случайная встреча
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Случайная встреча, 1960

1960 / СССР
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14 голосов Рейтинг IMDb: 4.1
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О фильме
Любимец таллинцев Рейн Лайго, солист молодежного эстрадного ансамбля, обеспокоенный тем, что он давно не радовал своих поклонников новой песней, однажды получает в подарок именно ту песню, о которой давно мечтал. Решено было до окончания репетиций держать песню в секрете. А тем временем скромная лаборантка Политехнического института, случайно услышав эту песню, решилась выступить с ней на конкурсе. Майя заняла первое место и ей предложили стать солисткой того самого ансамбля, в котором пел Лайго...
3.4 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 4.1
Продолжительность 1 час 7 минут
Год выпуска 1960
Премьера в мире 17 июля 1961
Режиссер
Виктор Невежин
В ролях
Георг Отс
Марина Юрасова
Лия Лаатс
Эйно Баскин
Уно Лооп
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Случайная встреча 2 постера
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