Случайная встреча, 1960

Любимец таллинцев Рейн Лайго, солист молодежного эстрадного ансамбля, обеспокоенный тем, что он давно не радовал своих поклонников новой песней, однажды получает в подарок именно ту песню, о которой давно мечтал. Решено было до окончания репетиций держать песню в секрете. А тем временем скромная лаборантка Политехнического института, случайно услышав эту песню, решилась выступить с ней на конкурсе. Майя заняла первое место и ей предложили стать солисткой того самого ансамбля, в котором пел Лайго...

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