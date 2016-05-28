Menu
Marina Yurasova
Marina Yurasova

Marina Yurasova

Marina Yurasova

Date of Birth
3 January 1934
Age
82 years old
Zodiac sign
Capricorn
Date of death
28 May 2016
Actor type
The Adventurer, Dramatic actress, Action heroine

Popular Films

Mister Iks 7.1
Mister Iks (1958)
Chyornyy kapitan 6.0
Chyornyy kapitan (1973)
The Andromeda Nebula 5.8
The Andromeda Nebula (1967)

Filmography

Genre
Year
Kolechko zolotoe, buket iz alykh roz 5.6
Kolechko zolotoe, buket iz alykh roz Kolechko zolotoe, buket iz alykh roz
Drama 1994, Russia
Chyornyy kapitan 6
Chyornyy kapitan Chyornyy kapitan
War, Adventure, Action 1973, USSR
Rokirovka v dlinnuyu storonu 5.1
Rokirovka v dlinnuyu storonu Rokirovka v dlinnuyu storonu
Crime 1969, USSR
Sokrovishcha pylayushchikh skal 5.6
Sokrovishcha pylayushchikh skal Sokrovishcha pylayushchikh skal
Children's, Adventure 1969, USSR
The Andromeda Nebula 5.8
The Andromeda Nebula Tumannost Andromedy
Sci-Fi 1967, USSR
Juhuslik kohtumine 4
Juhuslik kohtumine Juhuslik kohtumine
Musical 1960, USSR
Mister Iks 7.1
Mister Iks Mister Iks
Romantic, Musical, Comedy 1958, USSR
