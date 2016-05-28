Menu
Kinoafisha
Moscow, RU
RUS
Russian
Marina Yurasova
Marina Yurasova
Marina Yurasova
Marina Yurasova
Marina Yurasova
Date of Birth
3 January 1934
Age
82 years old
Zodiac sign
Capricorn
Date of death
28 May 2016
Actor type
The Adventurer, Dramatic actress, Action heroine
7.1
Mister Iks
(1958)
6.0
Chyornyy kapitan
(1973)
5.8
The Andromeda Nebula
(1967)
5.6
Kolechko zolotoe, buket iz alykh roz
Kolechko zolotoe, buket iz alykh roz
Drama
1994, Russia
6
Chyornyy kapitan
Chyornyy kapitan
War, Adventure, Action
1973, USSR
5.1
Rokirovka v dlinnuyu storonu
Rokirovka v dlinnuyu storonu
Crime
1969, USSR
5.6
Sokrovishcha pylayushchikh skal
Sokrovishcha pylayushchikh skal
Children's, Adventure
1969, USSR
5.8
The Andromeda Nebula
Tumannost Andromedy
Sci-Fi
1967, USSR
4
Juhuslik kohtumine
Juhuslik kohtumine
Musical
1960, USSR
7.1
Mister Iks
Mister Iks
Romantic, Musical, Comedy
1958, USSR
