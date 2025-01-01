Меню
Тони Хейл
Персоны
Тони Хейл
Награды
Награды и номинации Тони Хейла
Tony Hale
О персоне
Фильмография
Новости
Награды
Награды и номинации Тони Хейла
Primetime Emmy Awards 2015
Лучший актёр второго плана в комедийном сериале
Победитель
Primetime Emmy Awards 2013
Лучший актёр второго плана в комедийном сериале
Победитель
Primetime Emmy Awards 2019
Лучший актёр второго плана в комедийном сериале
Номинант
Primetime Emmy Awards 2017
Лучший актёр второго плана в комедийном сериале
Номинант
Primetime Emmy Awards 2016
Лучший актёр второго плана в комедийном сериале
Номинант
Primetime Emmy Awards 2014
Лучший актёр второго плана в комедийном сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2018
Выдающееся выступление ансамбля в комедийном сериале
Победитель
Выдающееся выступление ансамбля в комедийном сериале
Победитель
Премия Гильдии киноактеров США 2017
Выдающееся выступление ансамбля в комедийном сериале
Номинант
Выдающееся выступление ансамбля в комедийном сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2016
Выдающееся выступление ансамбля в комедийном сериале
Номинант
Выдающееся выступление ансамбля в комедийном сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2015
Выдающееся выступление ансамбля в комедийном сериале
Номинант
Выдающееся выступление ансамбля в комедийном сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2014
Выдающееся выступление ансамбля в комедийном сериале
Номинант
Выдающееся выступление ансамбля в комедийном сериале
Номинант
Выдающееся выступление ансамбля в комедийном сериале
Номинант
Выдающееся выступление ансамбля в комедийном сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2006
Выдающееся выступление ансамбля в комедийном сериале
Номинант
Выдающееся выступление ансамбля в комедийном сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2005
Выдающееся выступление ансамбля в комедийном сериале
Номинант
Выдающееся выступление ансамбля в комедийном сериале
Номинант
