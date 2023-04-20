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Praznik rada

Праздничная доска, 2022

2022 / Босния и Герцеговина / Хорватия / Македония / Черногория / Сербия
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Продолжительность 1 час 53 минуты
Год выпуска 2022
Премьера в мире 20 апреля 2023
Режиссер
Пьер Залика
В ролях
Мухамед Хаджович
Эмир Хаджихафизбегович
Адмир Гламочак
Борис Исакович
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Праздничная доска 1 постер
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