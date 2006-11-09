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6.5
Киноафиша Фильмы Тихая тоска-ребенок войны
6.5

Тихая тоска-ребенок войны

, 2006
Stille Sehnsucht – Warchild
Германия, Словения / драма / 18+
6.5

О фильме

Сенада, молодая мать, теряет своего ребенка во время войны в Боснии. Много лет спустя, она узнает, что ее ребенок еще жив. Живет у приемных родителей в Германии. На свой страх и риск она нелегально отправляется в Германию на поиски своей дочери Аиды. Ее поиски приводят ее в семью Хайнле. Но Аида уже не ребенок. и теперь ее зовут Кристина. Сенада в полной растерянности от того, что она узнала. Но постепенно она начинает понимать, что пришло время попрощаться, попрощаться со светлой мечтой, которую у нее когда-то украли.

В ролях

Лабина Митевска
Senada
Сенад Басич
Samir
Катрин Засс
Frau Jandrasko
Крсчентиа Дюнзер
Beate Heinle
Отто Кукла
Lars Heinle
Жденко Джельчик
Dzigera
Joelle Ludwig
Kristina
Joelle Ludwig
Kristina
Mimi Fiedler
Marija
Хайнрик Шмьедер
Tony
Milena Zupancic
Munira
Режиссер Кристиан Вагнер
Сценарист Edin H.-Hadzimahovic
Композитор Konstantia Gourzi, Xaver von Treyer
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Германия / Словения
Продолжительность 1 час 43 минуты
Год выпуска 2006
Премьера в мире 9 ноября 2006
Дата выхода
9 ноября 2006 Германия
Производство ARTE, Bayerischer Rundfunk (BR), Christian Wagner Filmproduktion
Другие названия
Warchild, Izginuli, L'enfant de la guerre, Stille Sehnsucht - Warchild, Szarajevói krétakör, Warchild - Die Vermissten, Κόρη του πολέμου, Nestali, Nestali - Dete rata

Рейтинг фильма

6.5
Оцените 11 голосов
6.6 IMDb

Отзывы о фильме

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