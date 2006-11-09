Сенада, молодая мать, теряет своего ребенка во время войны в Боснии. Много лет спустя, она узнает, что ее ребенок еще жив. Живет у приемных родителей в Германии. На свой страх и риск она нелегально отправляется в Германию на поиски своей дочери Аиды. Ее поиски приводят ее в семью Хайнле. Но Аида уже не ребенок. и теперь ее зовут Кристина. Сенада в полной растерянности от того, что она узнала. Но постепенно она начинает понимать, что пришло время попрощаться, попрощаться со светлой мечтой, которую у нее когда-то украли.

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