Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Сыграть в ящик»
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Винченцо Натали
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Награды и номинации Винченцо Натали
Vincenzo Natali
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Награды и номинации Винченцо Натали
Каннский кинофестиваль 2006
Премия «Особый взгляд»
Номинант
Премия «Особый взгляд»
Номинант
Кинофестиваль в Торонто 1997
Лучший канадский первый художественный фильм
Победитель
Японский маникюр обычной зубной пастой и губкой: спустя пару минут результат как в салоне
Картошка любит не масло и не молоко: 3 добавки превратят пюре в блюдо как в ресторане (соседи точно попросят рецепт)
2-3 капли на ватный диск — и пятен на одежде как не бывало: удаляю с ткани кровь, траву и даже следы от маркера без дорогущей химчистки
Колоссальный ляп «Нового дня» всплыл после премьеры: даже в старых «Человеках-пауках» до такого не доходило
После «Настоящего детектива» и боевиков МакКонахи вернулся к корням: спустя 23 года снимется в продолжении культового ромкома
«Девчата», конечно, шикарный фильм, но эти 3 киноляпа невозможно развидеть — забавно и нелепо одновременно
РЕН ТВ идёт за аудиторией НТВ: осенью выходят «Спецы» — новый сериал о бойцах ФСБ — «Невскому» готовят конкурента?
Спустя 16 лет финал «Начала» наконец объяснили: многие неверно истолковали сцену с волчком
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«Концовка получилась удачной»: смело включайте «Ведьму» — дораму, которая в своё время стала №1 на Netflix в 2025 году
Летний ветерок, закат... и тест по советскому кино: угадайте 6 фильмов СССР по кадру с героями на балконе
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