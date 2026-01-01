Оповещения от Киноафиши
О персоне
Фильмография
Алекс Менесес
Alex Meneses
Алекс Менесес
Алекс Менесес
Alex Meneses
Дата рождения
12 февраля 1965
Возраст
61 год
Знак зодиака
Водолей
Карьера
Актриса, Продюсер
Цвет глаз
карий
Актерское амплуа
Драматический актёр, Комедийный актёр, Герой боевиков
Популярные фильмы
7.0
Селена
(1997)
6.1
Сбиться с пути
(2009)
5.5
Мексиканская стена
(2019)
Фильмография Алекс Менесес
5.5
Мексиканская стена
The Wall of Mexico
комедия, драма
2019, США / Мексика
6.1
Сбиться с пути
Wrong Turn at Tahoe
боевик, криминал, драма
2009, США
4.8
Флинтстоуны в Вива Рок-Вегасе
The Flintstones in Viva Rock Vegas
комедия, семейный
2000, США
7
Селена
Selena
драма, биография, мюзикл
1997, США
