Джон Форд
Награды
Награды и номинации Джон Форд
John Ford
О персоне
Фильмография
Новости
Статьи
Награды
Награды и номинации Джон Форд
Оскар 1953
Лучшая режиссура
Победитель
Лучший фильм
Номинант
Оскар 1942
Лучшая режиссура
Победитель
Оскар 1941
Лучшая режиссура
Победитель
Оскар 1936
Лучшая режиссура
Победитель
Оскар 1940
Лучшая режиссура
Номинант
Каннский кинофестиваль 1953
Главный приз фестиваля
Номинант
Золотой глобус 1955
Special Award
Победитель
Special Award
Победитель
Золотой глобус 1953
Лучший режиссёр
Номинант
Венецианский кинофестиваль 1971
Career Golden Lion
Победитель
Венецианский кинофестиваль 1952
OCIC Award
Победитель
Pasinetti Award
Победитель
International Award
Победитель
Golden Lion
Номинант
Венецианский кинофестиваль 1948
International Award
Победитель
Grand International Award
Номинант
Венецианский кинофестиваль 1936
Special Recommendation
Победитель
Best Foreign Film
Номинант
Венецианский кинофестиваль 1934
Special Recommendation
Победитель
Best Foreign Film
Номинант
Венецианский кинофестиваль 1935
Best Foreign Film
Номинант
«Пожалуй, моя лучшая роль»: своей работой в этом фильме Шаламе гордится больше всего – не «Дюна» и уж тем более не «Интерстеллар»
