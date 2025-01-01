Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Персоны Виталий Манский Награды

Награды и номинации Виталия Манского

Vitaly Mansky
Награды и номинации Виталия Манского
Послание к Человеку 2016 Послание к Человеку 2016
ФИПРЕССИ
Победитель
Tallinn Black Nights Film Festival (PÖFF) 2015 Tallinn Black Nights Film Festival (PÖFF) 2015
Специальный приз жюри
Победитель
Лучший режиссер
Победитель
Гран При
Номинант
Кинотавр 2013 Кинотавр 2013
Премия Гильдии киноведов и кинокритиков России
Победитель
Лучшая режиссура
Победитель
Полнометражный фильм
Номинант
Кинотавр 2011 Кинотавр 2011
Диплом Гильдии киноведов и кинокритиков России
Победитель
Полнометражный фильм
Номинант
Берлинале 2023 Берлинале 2023
Премия "Встречи"
Номинант
 Премия Берлинале в области документального кино
Номинант
Кинофестиваль Кинотавр 2008 Кинофестиваль Кинотавр 2008
Полнометражный фильм
Номинант
Кинофестиваль Кинотавр 1999 Кинофестиваль Кинотавр 1999
Полнометражный фильм
Номинант
100 Баззов Лайтеров и одно крушение: «История игрушек 5» обещает самый безумный эпизод Pixar — один из актеров озвучки проболтался
Восемь сезонов боролся со своими демонами и такой итог: что стало со Стефаном Сальваторе в «Дневниках вампира»
Кто маньяк в сериале «Как приручить лису»? Самые популярные догадки зрителей перед финалом
«Ветра зимы» окончены, но Мартин не в восторге: писатель ходит по судам, вместо того, чтобы писать самостоятельно
Да, не по книгам – но режиссеру не стыдно: «Ведьмак» от Netflix точно не повторит главную ошибку «Игры престолов»
Вот что значит пощекотать нервы: 6 самых страшных эпизодов сериалов за последние годы — от вампиров до одержимого лифта
«Я очень благодарна»: в «Методе-3» уже не будет Есени – вот почему Паулина Андреева не снималась в проекте
Ганнибал-каннибал в список не попал: на Западе выбрали лучшие хорроры в истории, и ни один фильм 21 в топ-10 не фигурирует
«Последний обряд» как «последний заезд» — затянулся: «Заклятие» собрало $480 млн, и авторы переобулись — впереди еще один фильм
Как мученики в Рай, а остальные «просто сдохли»? Узнали, куда Булгаков изгнал героев «Мастера и Маргариты» и ужаснулись
Лелика из «Бриллиантовой руки» узнает каждый: а вы вспомните 5 других фильмов с Папановым по кадру (тест)
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше