Персоны
Виталий Манский
Награды
Награды и номинации Виталия Манского
Vitaly Mansky
О персоне
Фильмография
Новости
Награды
Награды и номинации Виталия Манского
Послание к Человеку 2016
ФИПРЕССИ
Победитель
Tallinn Black Nights Film Festival (PÖFF) 2015
Специальный приз жюри
Победитель
Лучший режиссер
Победитель
Гран При
Номинант
Кинотавр 2013
Премия Гильдии киноведов и кинокритиков России
Победитель
Лучшая режиссура
Победитель
Полнометражный фильм
Номинант
Кинотавр 2011
Диплом Гильдии киноведов и кинокритиков России
Победитель
Полнометражный фильм
Номинант
Берлинале 2023
Премия "Встречи"
Номинант
Премия Берлинале в области документального кино
Номинант
Кинофестиваль Кинотавр 2008
Полнометражный фильм
Номинант
Кинофестиваль Кинотавр 1999
Полнометражный фильм
Номинант
