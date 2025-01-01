События фильма начинаются 31 декабря 1999 года, когда россиянам представили их нового президента. Фильм основан на уникальных и строго документальных свидетельствах истинных причин и последствий операции «преемник», в результате которой Россия оказалась с президентом, который правит страной до сих пор. Главными героями фильма являются Михаил Горбачев, Борис Ельцин, Владимир Путин и русский народ.
СтранаЧехия / Германия / Латвия / Швейцария
Продолжительность1 час 42 минуты
Год выпуска2018
Сборы в мире$2 157
ПроизводствоVertov SIA, GoldenEggProduction, Hypermarket Film
Другие названия
Svideteli Putina, Putin's Witnesses, As Testemunhas de Putin, Los testigos de Putin, Poutine, l'irrésistible ascension, Putina liecinieki, Putini tunnistajad, Putino liudininkai, Putinovi svedoci, Putins vittnen, Putins Zeugen, Putyin szemtanúi, Svedkové Putinovi, Świadkowie Putina, Testemunhas de Putin, Μιλώντας για τον Πούτιν, Свидетели Путина, Свидетелите на Путин, 푸틴의 증인들, プーチンより愛を込めて