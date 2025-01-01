Меню
События фильма начинаются 31 декабря 1999 года, когда россиянам представили их нового президента. Фильм основан на уникальных и строго документальных свидетельствах истинных причин и последствий операции «преемник», в результате которой Россия оказалась с президентом, который правит страной до сих пор. Главными героями фильма являются Михаил Горбачев, Борис Ельцин, Владимир Путин и русский народ.
Страна Чехия / Германия / Латвия / Швейцария
Продолжительность 1 час 42 минуты
Год выпуска 2018
Сборы в мире $2 157
Производство Vertov SIA, GoldenEggProduction, Hypermarket Film
Другие названия
Svideteli Putina, Putin's Witnesses, As Testemunhas de Putin, Los testigos de Putin, Poutine, l'irrésistible ascension, Putina liecinieki, Putini tunnistajad, Putino liudininkai, Putinovi svedoci, Putins vittnen, Putins Zeugen, Putyin szemtanúi, Svedkové Putinovi, Świadkowie Putina, Testemunhas de Putin, Μιλώντας για τον Πούτιν, Свидетели Путина, Свидетелите на Путин, 푸틴의 증인들, プーチンより愛を込めて
В ролях
Виталий Манский
Виталий Манский
Рейтинг фильма

7.0
Оцените 10 голосов
7 IMDb
