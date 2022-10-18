Невозможно поверить: судьба дочери звезды фильма «Когда деревья были большими» ужаснет любого

В 60-х годах Инна Гулая считалась одной из самых красивых актрис советского кино. Она снялась в таких лентах, как «Когда деревья были большими», «Большая дорога», «Время, вперед!». Казалось, что жизнь артистки складывалась удивительно удачно: она была востребована на работе и счастлива в браке со сценаристом и поэтом Геннадием Шпаликовым. В 1963 году у пары родилась дочь Даша.

Но все очень быстро изменилось. Очередной фильм по сценарию Шпаликова признали антисоветским. Вместо того, чтобы покаяться, он выступил с резкими заявлениями на встрече с руководством страны. Таким поведением мужчина полностью поставил крест на дальнейшей работе. Он пристрастился к спиртному. Сначала Инна пыталась следить за мужем и вовремя отправлять на лечение, но затем подала на развод. В 1974 году Геннадий свел счеты с жизнью.

Чувство вины за смерть мужа не отпускало женщину. Она сама начала употреблять горячительные напитки, замкнулась и в 1990 году ушла из жизни. Актриса плохо спала и принимала специальные препараты, в роковой день она не рассчитала с их дозировкой, пишет «Культурология ».

Тяжелый семейный рок перекинулся и на единственную дочь пары. Она чувствовала свою ответственность, что не смогла предотвратить гибель матери. Дарья перестала сниматься и работать в театре, куда пошла по стопам Инны. На некоторое время женщина ушла в монастырь, но вернуться к нормальной жизни не смогла. Шпаликова страдала от депрессии и ложилась в различные психиатрические клиники.

Сейчас же 59-летняя женщина живет в специализированном интернате. Две квартиры в столице она переписала на подругу-соседку, но многие подозревают, что Дарья просто стала жертвой аферистов.