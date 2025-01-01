Меню
Леонард Нимой
Награды
Награды и номинации Леонард Нимой
Leonard Nimoy
О персоне
Фильмография
Новости
Статьи
Награды
Награды и номинации Леонард Нимой
Primetime Emmy Awards 1982
Outstanding Supporting Actor in a Limited Series or a Special
Номинант
Primetime Emmy Awards 1969
Outstanding Continued Performance by an Actor in a Supporting Role in a Series
Номинант
Primetime Emmy Awards 1968
Outstanding Performance by an Actor in a Supporting Role in a Drama
Номинант
Primetime Emmy Awards 1967
Outstanding Performance by an Actor in a Supporting Role in a Drama
Номинант
