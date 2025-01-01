Драма, посвященная событиям 7-го декабря 1941 года, когда японская армия нанесла сокрушительный удар по военно-морской базе США — Перл Харбор.
СтранаЯпония / США
Продолжительность2 часа 24 минуты
Год выпуска1970
Бюджет$25 000 000
ПроизводствоTwentieth Century Fox, Elmo Williams, Richard Fleischer
Другие названия
Tora! Tora! Tora!, Тора! Тора! Тора!, ¡Tora! ¡Tora! ¡Tora!, Die Schlacht, die die Welt in Brand setzte, Hücum Hücum Hücum, I epopoiia tou Pearl Harbor, Tập Kích Trân Châu Cảng, Tora ! Tora ! Tora !, Tora Tora Tora, Η εποποιία του Περλ Χάρμπορ, Τόρα! Τόρα! Τόρα! - Η επίθεση στο Περλ Χάρμπορ, トラ・トラ・トラ!, 偷襲珍珠港