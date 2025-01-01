Меню
Киноафиша Фильмы Тора! Тора! Тора!

Тора! Тора! Тора!

Tora! Tora! Tora! 18+
О фильме

Драма, посвященная событиям 7-го декабря 1941 года, когда японская армия нанесла сокрушительный удар по военно-морской базе США — Перл Харбор.
Страна Япония / США
Продолжительность 2 часа 24 минуты
Год выпуска 1970
Бюджет $25 000 000
Производство Twentieth Century Fox, Elmo Williams, Richard Fleischer
Другие названия
Tora! Tora! Tora!, Тора! Тора! Тора!, ¡Tora! ¡Tora! ¡Tora!, Die Schlacht, die die Welt in Brand setzte, Hücum Hücum Hücum, I epopoiia tou Pearl Harbor, Tập Kích Trân Châu Cảng, Tora ! Tora ! Tora !, Tora Tora Tora, Η εποποιία του Περλ Χάρμπορ, Τόρα! Τόρα! Τόρα! - Η επίθεση στο Περλ Χάρμπορ, トラ・トラ・トラ!, 偷襲珍珠港
Режиссер
Ричард Флайшер
Ричард Флайшер
Киндзи Фукасаку
Киндзи Фукасаку
В ролях
Мартин Болсам
Мартин Болсам
Со Ямамура
Джейсон Робардс
Джейсон Робардс
Джозеф Коттен
Джозеф Коттен
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг фильма

7.5
Оцените 10 голосов
7.5 IMDb
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
