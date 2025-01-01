Меню
Джеймс Уитмор
Награды
Награды и номинации Джеймс Уитмор
James Whitmore
О персоне
Фильмография
Награды
Награды и номинации Джеймс Уитмор
Оскар 1976
Лучшая мужская роль
Номинант
Оскар 1950
Лучшая мужская роль второго плана
Номинант
Золотой глобус 1950
Лучший актёр второго плана
Победитель
Золотой глобус 1976
Лучшая мужская роль (драма)
Номинант
Primetime Emmy Awards 2000
Лучший приглашённый актёр в драматическом телесериале
Победитель
Primetime Emmy Awards 2003
Лучший приглашённый актёр в драматическом телесериале
Номинант
