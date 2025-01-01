Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
Новости
Трейлеры
Рецензии
Викторины
Персоны
Киноафиша
Персоны
Фредрик Марч
Награды
Награды и номинации Фредрика Марча
Fredric March
О персоне
Фильмография
Награды
Награды и номинации Фредрика Марча
Оскар 1947
Лучшая мужская роль
Победитель
Оскар 1932
Лучшая мужская роль
Победитель
Оскар 1952
Лучшая мужская роль
Номинант
Оскар 1938
Лучшая мужская роль
Номинант
Оскар 1931
Лучшая мужская роль
Номинант
Золотой глобус 1952
Лучшая мужская роль (драма)
Победитель
Золотой глобус 1965
Лучшая мужская роль (драма)
Номинант
Золотой глобус 1960
Лучшая мужская роль (драма)
Номинант
Primetime Emmy Awards 1957
Best Single Performance by an Actor
Номинант
Primetime Emmy Awards 1955
Best Actor in a Single Performance
Номинант
Best Actor in a Single Performance
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1961
Best Foreign Actor
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1955
Best Foreign Actor
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1953
Best Foreign Actor
Номинант
Венецианский кинофестиваль 1954
Special Jury Prize
Победитель
Special Jury Prize
Победитель
Венецианский кинофестиваль 1952
Лучший актер
Победитель
Венецианский кинофестиваль 1932
Most Favorite Actor
Победитель
Берлинале 1960
Лучший актер
Победитель
Это аниме не зря называют японским «Великолепным веком»: вот только там все наоборот — место Хюррем занял молодой наложник
Нагиев возвращается, семья распадается: трейлер «Елок 12» намекнул на самую драматичную линию за всю историю франшизы (видео)
По сюжету некоторым 20, а на деле — больше тридцатки: сколько лет главным героям «Очень странных дел» к 5 сезону
«Мстители: Судный день» готовят эмоциональную взбучку: Тор под прицелом, но главный претендент на «гибель» — герой, который тащит вселенную с 2011-го
«Рыцарь семи королевств» наконец-то закроет сюжетную дыру вселенной «Игры престолов»: «Дом дракона» пытался, но сделал только хуже
От этого фильма из СССР сохранились лишь 20 минут: остальное цензоры велели уничтожить — что же заставило их остановить съемки?
Джек Воробей? Ня-кавай, Джек Воробей! Джонни Депп должен появиться в «Ван-Пис», и в аниме его уже «затизерили» (фото)
Снят 100 лет назад, а рейтинг до сих пор 7.9: легендарный фильм СССР возвращается в кинотеатры – с той же душой, но картинка круче
«В этом нет смысла»: за что звезда «Гладиатора» осуждает сиквел – фильму пришлось кое-что потерять, чтобы собрать $462 млн
«Пожалуй, моя лучшая роль»: своей работой в этом фильме Шаламе гордится больше всего – не «Дюна» и уж тем более не «Интерстеллар»
«Это, конечно, не “Анора”»: «Киноафиша» называет худший и лучшие фильмы с Юрой Борисовым (и объясняет, что не так с его Пушкиным)
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть кино за 1
в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667