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Тропа мести
Broken Trail
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О фильме
Мужа беременной женщины убивают наемники подлого полковника. Письмо мужа приводит ее к бывшему шпиону из агентства Пинкертона, и они вместе решают отомстить.
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Страна
США
Продолжительность
1 час 20 минут
Год выпуска
2025
Премьера онлайн
29 августа 2025
Премьера в мире
29 августа 2025
Производство
Skipstone Pictures
Другие названия
Broken Trail, Trail of Vengeance
Режиссер
Johnny Remo
В ролях
Эрик Нелсен
Грэм Грин
Джефф Фэйи
Джеймс Хеберт
Румер Уиллис
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг фильма
7.1
Оцените
14
голосов
6.4
IMDb
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