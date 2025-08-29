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Киноафиша Фильмы Тропа мести

Тропа мести

Broken Trail
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О фильме

Мужа беременной женщины убивают наемники подлого полковника. Письмо мужа приводит ее к бывшему шпиону из агентства Пинкертона, и они вместе решают отомстить.
Страна США
Продолжительность 1 час 20 минут
Год выпуска 2025
Премьера онлайн 29 августа 2025
Премьера в мире 29 августа 2025
Производство Skipstone Pictures
Другие названия
Broken Trail, Trail of Vengeance
Режиссер
Johnny Remo
В ролях
Эрик Нелсен
Эрик Нелсен
Грэм Грин
Грэм Грин
Джефф Фэйи
Джефф Фэйи
Джеймс Хеберт
Джеймс Хеберт
Румер Уиллис
Румер Уиллис
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг фильма

7.1
Оцените 14 голосов
6.4 IMDb
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