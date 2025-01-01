Меню
Паоло Тавиани
Награды
Награды и номинации Паоло Тавиани
Paolo Taviani
О персоне
Фильмография
Награды
Награды и номинации Паоло Тавиани
Каннский кинофестиваль 1982
Приз Экуменического жюри
Победитель
Главный приз жюри
Победитель
Золотая пальмовая ветвь
Номинант
Золотая пальмовая ветвь
Номинант
Каннский кинофестиваль 1977
Золотая пальмовая ветвь
Победитель
Соревнование
Победитель
Каннский кинофестиваль 1993
Золотая пальмовая ветвь
Номинант
Золотая пальмовая ветвь
Номинант
Венецианский кинофестиваль 1991
Pietro Bianchi Award
Победитель
Венецианский кинофестиваль 1986
Career Golden Lion
Победитель
Венецианский кинофестиваль 1962
Parallel Sections
Победитель
Best Film
Победитель
Parallel Sections
Победитель
Cinema 60 Award
Победитель
Венецианский кинофестиваль 1967
Golden Lion
Номинант
Берлинале 2022
Соревнование
Победитель
Лучший фильм
Номинант
Берлинале 2012
Лучший фильм
Победитель
Соревнование
Победитель
ММКФ 2002
Золотой Святой Георгий
Победитель
Берлинале 1977
Интерфильм Гран-при
Победитель
Берлинале 1972
Форум нового кино
Победитель
