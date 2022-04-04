Комедийно-детективный сериал «Гарри Уайлд» — это история о профессоре литературы, которая посвятила свою жизнь преподавательской деятельности в университете. После ухода на пенсию героиня оказалась на жизненном распутье. Пережив ограбление, она неохотно соглашается пожить в доме своего сына Чарли, старшего детектива полиции. Он недоволен тем, что мать вмешивается в его работу. Когда Чарльз принимается за расследование убийства, она замечает, что преступник руководствовался сценарием известной пьесы.