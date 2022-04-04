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Постер к сериалу Гарри Уайлд
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 7.2
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1 постер
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 7.2
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Киноафиша Сериалы Гарри Уайлд
Гарри Уайлд (2022 - …) Harry Wild
Год выпуска 2022
Страна Ирландия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 60 минут
Стрим-сервис Acorn TV
Продолжительность 8 часов 0 минут
О чем сериал

Комедийно-детективный сериал «Гарри Уайлд» — это история о профессоре литературы, которая посвятила свою жизнь преподавательской деятельности в университете. После ухода на пенсию героиня оказалась на жизненном распутье. Пережив ограбление, она неохотно соглашается пожить в доме своего сына Чарли, старшего детектива полиции. Он недоволен тем, что мать вмешивается в его работу. Когда Чарльз принимается за расследование убийства, она замечает, что преступник руководствовался сценарием известной пьесы.

Гарри Уайлд - трейлер
Гарри Уайлд
трейлер
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Джейн Сеймур
Джейн Сеймур
Стюарт Грэхэм
Стюарт Грэхэм
Сиара О’Каллаган
Сиара О’Каллаган
Эми Хубермэн
Даниэль Райан
Даниэль Райан
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Гарри Уайлд - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2022, 8 эпизодов
 
Кадры из сериала
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