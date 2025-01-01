Меню
Джейн Сеймур
Награды
Награды и номинации Джейн Сеймур
Jane Seymour
О персоне
Фильмография
Новости
Статьи
Награды
Награды и номинации Джейн Сеймур
Золотой глобус 1996
Лучшая актриса сериала (драма)
Победитель
Золотой глобус 1982
Лучшая актриса мини-сериала или фильма для TV
Победитель
Золотой глобус 1997
Лучшая актриса сериала (драма)
Номинант
Золотой глобус 1995
Лучшая актриса сериала (драма)
Номинант
Золотой глобус 1994
Лучшая актриса сериала (драма)
Номинант
Золотой глобус 1990
Лучшая актриса мини-сериала или фильма для TV
Номинант
Золотой глобус 1989
Лучшая актриса мини-сериала или фильма для TV
Номинант
Лучшая актриса мини-сериала или фильма для TV
Номинант
Primetime Emmy Awards 1988
Outstanding Supporting Actress in a Miniseries or a Special
Победитель
Primetime Emmy Awards 1998
Лучшая актриса в драматическом сериале
Номинант
Primetime Emmy Awards 1994
Лучшая актриса в драматическом сериале
Номинант
Primetime Emmy Awards 1989
Outstanding Lead Actress in a Miniseries or a Special
Номинант
Primetime Emmy Awards 1977
Outstanding Lead Actress in a Limited Series
Номинант
Золотая малина 2017
Худшая женская роль второго плана
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2020
Выдающееся выступление ансамбля в комедийном сериале
Номинант
Выдающееся выступление ансамбля в комедийном сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 1997
Выдающаяся роль актрисы в драматическом сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 1995
Выдающаяся роль актрисы в драматическом сериале
Номинант
