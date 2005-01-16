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Фильмография
Агустин Гонсалес
Agustín González
Киноафиша
Персоны
Агустин Гонсалес
Агустин Гонсалес
Agustín González
Дата рождения
24 марта 1930
Возраст
74 года
Знак зодиака
Овен
Дата смерти
16 января 2005
Карьера
Актер
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Комедийный актёр
,
Романтический герой
Популярные фильмы
7.6
Ланда
(2026)
7.5
Коровенка
(1985)
7.3
Дедушка
(1998)
Фильмография Агустин Гонсалес
Жанр
Все
Биография
Военный
Документальный
Драма
Комедия
Мелодрама
Год
Все
2026
1998
1992
1985
1980
Все
5
Фильмы
5
Актер
5
7.6
Ланда
Landa
биография, документальный
2026, Испания
7.3
Дедушка
El abuelo
драма
1998, Испания
7.1
Изящная эпоха
Belle Epoque
драма, мелодрама, комедия
1992, Испания / Португалия
7.5
Коровенка
La vaquilla
комедия, военный
1985, Испания
6.5
Гарри Купер, который на небесах
Gary Cooper, que estás en los cielos
драма
1980, Испания
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