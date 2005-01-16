Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Закулисье реальности» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Агустин Гонсалес Agustín González
Киноафиша Персоны Агустин Гонсалес

Агустин Гонсалес

Agustín González

Дата рождения
24 марта 1930
Возраст
74 года
Знак зодиака
Овен
Дата смерти
16 января 2005
Карьера
Актер
Актерское амплуа
Драматический актёр, Комедийный актёр, Романтический герой

Популярные фильмы

Ланда 7.6
Ланда (2026)
Коровенка 7.5
Коровенка (1985)
Дедушка 7.3
Дедушка (1998)

Фильмография Агустин Гонсалес

Жанр
Год
Ланда 7.6
Ланда Landa
биография, документальный 2026, Испания
Дедушка 7.3
Дедушка El abuelo
драма 1998, Испания
Изящная эпоха 7.1
Изящная эпоха Belle Epoque
драма, мелодрама, комедия 1992, Испания / Португалия
Коровенка 7.5
Коровенка La vaquilla
комедия, военный 1985, Испания
Гарри Купер, который на небесах 6.5
Гарри Купер, который на небесах Gary Cooper, que estás en los cielos
драма 1980, Испания
Проводники об этом молчат: 3 вещи, которые не стоит делать в поезде — ради вашей же безопасности
Красивых абрикосов и нектаринов в магазинах горы, а вкусных – кот наплакал: вот как отличить сочный плод от «муляжа»
Под видом «Краковской» в 99% случаев продают нечто с жиром: вот какой состав канонически правильный
Садись, два! А тест – один: вспомните 6 советских фильмов по кадру с учителем? (кто младше 30-е – завалятся уже на 1-м вопросе)
Новинка с «России 1» растоптала даже хитовые детективы НТВ: зрители «смотрят на скорости 1,5», но выключить не могут
Стереть память, посмотреть заново, повторить: 3 нишевых российских сериала, которые не стыдно советовать всем друзьям и родным
Ради 5 мини-сериалов Netflix хочется стереть себе память: интригуют не хуже распиаренных хитов
Почти 1 миллиард собрала эта российская новинка в прокате — зрители на сеансах хохотали до колик, а ведь это даже не комедия
«Вот хочу угнать эту машину, а вы меня задерживаете!»: угадайте советские фильмы по одному кадру с «Запорожцем» (тест)
«Интерстеллар» про советских космонавтов — новый сериал от Apple TV уже борется за звание лучшего Sci-Fi 2026 года
Сериал по лучшей игре Capcom в 26-м заменит скатившихся «Одних из нас» и «Мандалорца»: наемник и девочка-робот путешествуют в космосе
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше