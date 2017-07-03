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Виктор Гарсия Леон
Виктор Гарсия Леон
Víctor García León
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Виктор Гарсия Леон
Víctor García León
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Карьера
Режиссер, Сценарист, Актер
Место рождения
Мадрид, Испания
Биография Виктора Гарсии Леона
Родился в 1976 году. Мадрид, Испания.
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Фильмография Виктора Гарсии Леона
Селфи
драма, мелодрама
2017, Испания
6.0
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И снова мы говорим о 39-м Московском Международном Кинофестивале. Конкурсная программа. «Хохлатый ибис», режиссер Цяо Лян, Китай Каким бы блеклым не был в этом году конкурс, без
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3 июля 2017 08:17
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