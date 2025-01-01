Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
Новости
Трейлеры
Рецензии
Викторины
Персоны
Киноафиша
Персоны
Алекс де ла Иглесиа
Награды
Награды и номинации Алекса де ла Иглесиа
Álex de la Iglesia
О персоне
Фильмография
Новости
Награды
Награды и номинации Алекса де ла Иглесиа
Венецианский кинофестиваль 2010
Лучший режиссер
Победитель
Лучший сценарий
Победитель
Best Film in Competition
Победитель
Golden Lion
Номинант
Венецианский кинофестиваль 2014
Venice Days Award
Номинант
Кинофестиваль в Торонто 2013
Полуночное безумие
Номинант
Кто маньяк в сериале «Как приручить лису»? Самые популярные догадки зрителей перед финалом
Без этой сцены не было бы «Человека-бензопилы»: почему Почита превратился в собаку?
Сладость или гадость? Эти 6 фактов о культовых хоррорах угадают лишь настоящие фанаты Хеллоуина (тест)
Дело в шляпе – и герои теста тоже: вспомните 5 фильмов СССР по кадрам с мужскими головными уборами
Ганнибал-каннибал в список не попал: на Западе выбрали лучшие хорроры в истории, и ни один фильм 21 в топ-10 не фигурирует
Да, не по книгам – но режиссеру не стыдно: «Ведьмак» от Netflix точно не повторит главную ошибку «Игры престолов»
Гарри и Дамблдор смотрятся в зеркало, прошлое Волан-де-Морта: в «Философском камне» было 10+ вырезаных сцен
«Последний обряд» как «последний заезд» — затянулся: «Заклятие» собрало $480 млн, и авторы переобулись — впереди еще один фильм
«Я очень благодарна»: в «Методе-3» уже не будет Есени – вот почему Паулина Андреева не снималась в проекте
Как мученики в Рай, а остальные «просто сдохли»? Узнали, куда Булгаков изгнал героев «Мастера и Маргариты» и ужаснулись
Лелика из «Бриллиантовой руки» узнает каждый: а вы вспомните 5 других фильмов с Папановым по кадру (тест)
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть кино за 1
в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667