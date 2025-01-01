Меню
Киноафиша Персоны Алекс де ла Иглесиа Награды

Награды и номинации Алекса де ла Иглесиа

Álex de la Iglesia
Лучший режиссер
Победитель
Лучший сценарий
Победитель
Best Film in Competition
Победитель
Golden Lion
Номинант
Венецианский кинофестиваль 2014 Венецианский кинофестиваль 2014
Venice Days Award
Номинант
Кинофестиваль в Торонто 2013 Кинофестиваль в Торонто 2013
Полуночное безумие
Номинант
