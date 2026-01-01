Оповещения от Киноафиши
О персоне
Фильмография
Мария Хосе Альфонсо
María José Alfonso
Мария Хосе Альфонсо
María José Alfonso
Дата рождения
27 марта 1940
Возраст
85 лет
Знак зодиака
Овен
Карьера
Актриса
Актерское амплуа
Комедийный актёр, Драматический актёр, Романтический герой
Популярные фильмы
7.4
Когда тебя нет
(1966)
5.9
Десять дней без любви
(2001)
Фильмография Мария Хосе Альфонсо
5.9
Десять дней без любви
Cielo abierto, El
мелодрама, комедия, драма
2001, Испания
7.4
Когда тебя нет
Cuando tu no estas
комедия, мюзикл, драма
1966, Испания
