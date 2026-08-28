Матадор, 1986

В ролях
Бибиана Фернандес
Vendedora Flores
Все актеры и съемочная группа
Композитор
Бернардо Бонецци
Детали фильма
Страна
Испания
Продолжительность
1 час 50 минут
Год выпуска
1986
Премьера в мире
7 марта 1986
Дата выхода
|30 октября 1992
|Бразилия
|
|
|27 ноября 1991
|Великобритания
|
|18
|19 июля 1990
|Германия
|
|16
|3 июля 2025
|Греция
|
|
|7 марта 1986
|Испания
|
|18
|16 сентября 1988
|США
|
|NC-17
|27 апреля 1988
|Франция
|
|
|24 сентября 1988
|Южная Корея
|
|18
MPAA
NC-17
Сборы в мире
$290 878
Производство
Compañía Iberoamericana de TV, Televisión Española (TVE)
Другие названия
Matador, Матадор, Kærlighedens matadorer, Kärlekens matadorer, Kjærlighetens matadorer, Matadoras, The Bullfighter, Ματαντόρ, マタドール＜闘牛士＞・炎のレクイエム, 鬥牛勇士, 鬥牛士