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Матадор Матадор
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Matador

Матадор, 1986

1986 / Испания
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10 голосов Рейтинг IMDb: 7
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О фильме

Матадор Диего жестоко ранен быком и более не имеет возможности убивать на арене…

7.0 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7
Продолжительность 1 час 50 минут
Год выпуска 1986
Режиссер
Педро Альмодовар
Педро Альмодовар
В ролях
Ассумпта Серна
Ассумпта Серна
Антонио Бандерас
Антонио Бандерас
Начо Мартинес
Ева Кобо
Чус Лампреаве
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Матадор 1 постер
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Кадры из фильма Все кадры
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