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Постер фильма Матадор
6.9
Киноафиша Фильмы Матадор
6.9

Матадор

, 1986
Matador
Испания / драма, триллер / 18+
Постер фильма Матадор
6.9

О фильме

Матадор Диего жестоко ранен быком и более не имеет возможности убивать на арене…

В ролях

Ассумпта Серна
Ассумпта Серна
María
Антонио Бандерас
Антонио Бандерас
Angel
Начо Мартинес
Diego
Ева Кобо
Eva
Чус Лампреаве
Pilar
Джульета Серрано
Berta
Кармен Маура
Кармен Маура
Julia
Эусебио Понсела
Comisario
Бибиана Фернандес
Vendedora Flores
Луис Сихес
Guarda
Режиссер Педро Альмодовар
Сценарист Педро Альмодовар, Хесус Ферреро
Композитор Бернардо Бонецци
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Испания
Продолжительность 1 час 50 минут
Год выпуска 1986
Премьера в мире 7 марта 1986
Дата выхода
30 октября 1992 Бразилия
27 ноября 1991 Великобритания 18
19 июля 1990 Германия 16
3 июля 2025 Греция
7 марта 1986 Испания 18
16 сентября 1988 США NC-17
27 апреля 1988 Франция
24 сентября 1988 Южная Корея 18
MPAA NC-17
Сборы в мире $290 878
Производство Compañía Iberoamericana de TV, Televisión Española (TVE)
Другие названия
Matador, Матадор, Kærlighedens matadorer, Kärlekens matadorer, Kjærlighetens matadorer, Matadoras, The Bullfighter, Ματαντόρ, マタドール＜闘牛士＞・炎のレクイエム, 鬥牛勇士, 鬥牛士

Рейтинг фильма

6.9
Оцените 10 голосов
6.9 IMDb
Обновлено 28 августа 2026

Отзывы о фильме

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