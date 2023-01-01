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Матадор
Matador
Матадор, 1986
1986 / Испания
7.0
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10
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Рейтинг IMDb: 7
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Жанр:
драма
триллер
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О фильме
Матадор Диего жестоко ранен быком и более не имеет возможности убивать на арене…
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7.0
Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 7
Продолжительность
1 час 50 минут
Год выпуска
1986
Режиссер
Педро Альмодовар
В ролях
Ассумпта Серна
Антонио Бандерас
Начо Мартинес
Ева Кобо
Чус Лампреаве
Все актеры и съемочная группа
1 постер
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