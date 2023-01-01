Матадор, 1986

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о выходе в прокат О фильме Матадор Диего жестоко ранен быком и более не имеет возможности убивать на арене… Развернуть 7.0 Оцените 10 голосов Рейтинг IMDb: 7 Продолжительность 1 час 50 минут Год выпуска 1986 Режиссер Педро Альмодовар В ролях Ассумпта Серна Антонио Бандерас Начо Мартинес Ева Кобо Чус Лампреаве Все актеры и съемочная группа 1 постер

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