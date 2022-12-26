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Старичок с добрым взглядом: глазам не поверите, кого боялась несгибаемая Фаина Раневская

26 декабря 2022 14:15
Старичок с добрым взглядом: глазам не поверите, кого боялась несгибаемая Фаина Раневская

Актриса нашла человека, равного себе.

 

Фаина Раневская считается не только одной из самых талантливых актрис советского кино, но и самой своенравной. Об остром языке артистки и ее непростом характере ходят легенды.

Знаменитость никогда не боялась говорить прямо все, что думает. Ее не волновал ни статус человека, ни то, что ее слова могут кого-то задеть или ранить. Раневская не раз становилась зачинщицей громких скандалов, а многие ее выражения ушли в народ.

Казалось, с таким крутым нравом актриса никого не боялась. На самом же деле был в актерской среде человек, которого несгибаемая Фаина Георгиевна остерегалась.

Им оказался старичок с добрым взглядом — актер Борис Иванов, на счету которого больше сотни самых разных ролей. Раневская считала, что именно он может превзойти ее по части остроумия.

Старичок с добрым взглядом: глазам не поверите, кого боялась несгибаемая Фаина Раневская

«Я его побаиваюсь. Он может меня пересмешить и переплюнуть в этом деле», — призналась однажды актриса.

Фото: Legion-Media, кадр из фильма «Не ходите девки замуж» (1985)
Катерина Плотникова
Катерина Плотникова
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