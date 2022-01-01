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Скандальное происшествие в Брикмилле
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Скандальное происшествие в Брикмилле

Скандальное происшествие в Брикмилле, 1981

1981 / СССР
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О фильме

У мистера Кэттла, управляющего единственным банком в небольшом провинциальном английском городе Брикмилле, жизнь очень строго организована: подъем, завтрак, в 9:00 он уже на работе в банке, обед, потом снова работа, в 18:00 конец рабочего дня и так каждый день. Но вот однажды, обычным дождливым, сырым и пасмурным английским утром, уже почти добравшись до своего банка, он вдруг останавливается у витрины магазина, торгующего детскими игрушками. Велико же было удивление миссис Твигг, экономки мистера Кэттла, когда она снова видит его в доме с мешками покупок, и слышит от него заявление, что на работу он больше идти не желает.

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Продолжительность 2 часа 6 минут
Год выпуска 1981
Возраст 6+
Режиссер
Юрий Соломин
Юрий Соломин
В ролях
Юрий Соломин
Юрий Соломин
Эммануил Виторган
Эммануил Виторган
Александра Яковлева
Евгений Весник
Александр Вокач
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Скандальное происшествие в Брикмилле 1 постер
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