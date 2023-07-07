Объявлены победители XVII кинофестиваля «Зеркало» имени Андрея Тарковского
В международном конкурсе участвовали фильмы из 12 стран мира.
Стали известны победители XVII Международного кинофестиваля имени Андрея Тарковского «Зеркало», который ежегодно проводится в Ивановской области, то есть на родине великого режиссера.
Киносмотр открылся в Юрьевце, родном городе Тарковского, а имена победителей были оглашены на торжественной церемонии в пространстве железнодорожного вокзала Иваново. За пять дней для гостей было проведено свыше сотни эксклюзивных показов и различные программы. В международном конкурсе участвовали восемь картин из двенадцати стран мира: Грузии, Индии, Канады, Китая, Колумбии, Кубы, Малайзии, Норвегии, Сербии, США, Франции и России.
Ниже представлен список победителей от международного жюри:
Гран-при:
- «Шивамма», реж. Джайшанкар Арьяр (Индия)
Лучший режиссер:
- «Фремонт», реж. Бабак Джалали (США)
Специальный приз жюри:
- «Брайтон 4», реж. Леван Когуашвили (Грузия)
Другие награды:
Приз независимых телеграм-каналов:
- «Ниша», реж. Антон Ермолин (Россия)
Приз зрительских симпатий:
- «Один маленький ночной секрет», реж. Наталья Мещанинова
Специальный приз программы «Переплетения» за исследование границ кинематографа, искусства и дизайна:
- «Тонкой нитью», реж. Софья Горленко
Специальный приз за вклад в кинематограф Андрея Тарковского:
- режиссер Евгений Цымбал
Приз имени Александра Кайдановского:
- режиссер Юрий Быков
Специальный приз за выдающийся вклад в киноискусство:
- режиссер Андрей Смирнов
Фильмом закрытия стала картина от обладателя «Золотой пальмовой ветви» Каннского кинофестиваля Жюстин Трие «Анатомия падения». В состав жюри вошли Ольга Лапшина, Фариз Ахмедов, Дарежан Омирбаев и Анатолий Васильев. В этом году «Зеркало» посетили свыше 9 тысяч зрителей.