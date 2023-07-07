Объявлены победители XVII кинофестиваля «Зеркало» имени Андрея Тарковского

В международном конкурсе участвовали фильмы из 12 стран мира.

Стали известны победители XVII Международного кинофестиваля имени Андрея Тарковского «Зеркало», который ежегодно проводится в Ивановской области, то есть на родине великого режиссера.

Киносмотр открылся в Юрьевце, родном городе Тарковского, а имена победителей были оглашены на торжественной церемонии в пространстве железнодорожного вокзала Иваново. За пять дней для гостей было проведено свыше сотни эксклюзивных показов и различные программы. В международном конкурсе участвовали восемь картин из двенадцати стран мира: Грузии, Индии, Канады, Китая, Колумбии, Кубы, Малайзии, Норвегии, Сербии, США, Франции и России.

Ниже представлен список победителей от международного жюри:

Гран-при:

«Шивамма», реж. Джайшанкар Арьяр (Индия)

Лучший режиссер:

«Фремонт», реж. Бабак Джалали (США)

Специальный приз жюри:

«Брайтон 4», реж. Леван Когуашвили (Грузия)

Другие награды:

Приз независимых телеграм-каналов:

«Ниша», реж. Антон Ермолин (Россия)

Приз зрительских симпатий:

«Один маленький ночной секрет», реж. Наталья Мещанинова

Специальный приз программы «Переплетения» за исследование границ кинематографа, искусства и дизайна:

«Тонкой нитью», реж. Софья Горленко

Специальный приз за вклад в кинематограф Андрея Тарковского:

режиссер Евгений Цымбал

Приз имени Александра Кайдановского:

режиссер Юрий Быков

Специальный приз за выдающийся вклад в киноискусство:

режиссер Андрей Смирнов

Фильмом закрытия стала картина от обладателя «Золотой пальмовой ветви» Каннского кинофестиваля Жюстин Трие «Анатомия падения». В состав жюри вошли Ольга Лапшина, Фариз Ахмедов, Дарежан Омирбаев и Анатолий Васильев. В этом году «Зеркало» посетили свыше 9 тысяч зрителей.