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Объявлены победители XVII кинофестиваля «Зеркало» имени Андрея Тарковского

7 июля 2023 14:41
Объявлены победители XVII кинофестиваля «Зеркало» имени Андрея Тарковского

В международном конкурсе участвовали фильмы из 12 стран мира.

Стали известны победители XVII Международного кинофестиваля имени Андрея Тарковского «Зеркало», который ежегодно проводится в Ивановской области, то есть на родине великого режиссера.

Киносмотр открылся в Юрьевце, родном городе Тарковского, а имена победителей были оглашены на торжественной церемонии в пространстве железнодорожного вокзала Иваново. За пять дней для гостей было проведено свыше сотни эксклюзивных показов и различные программы. В международном конкурсе участвовали восемь картин из двенадцати стран мира: Грузии, Индии, Канады, Китая, Колумбии, Кубы, Малайзии, Норвегии, Сербии, США, Франции и России.

Ниже представлен список победителей от международного жюри:

Гран-при:

  • «Шивамма», реж. Джайшанкар Арьяр (Индия)

Лучший режиссер:

  • «Фремонт», реж. Бабак Джалали (США)

Специальный приз жюри:

Другие награды:

Приз независимых телеграм-каналов:

  • «Ниша», реж. Антон Ермолин (Россия)

Приз зрительских симпатий:

Специальный приз программы «Переплетения» за исследование границ кинематографа, искусства и дизайна:

Специальный приз за вклад в кинематограф Андрея Тарковского:

  • режиссер Евгений Цымбал

Приз имени Александра Кайдановского:

Специальный приз за выдающийся вклад в киноискусство:

  • режиссер Андрей Смирнов

Фильмом закрытия стала картина от обладателя «Золотой пальмовой ветви» Каннского кинофестиваля Жюстин Трие «Анатомия падения». В состав жюри вошли Ольга Лапшина, Фариз Ахмедов, Дарежан Омирбаев и Анатолий Васильев. В этом году «Зеркало» посетили свыше 9 тысяч зрителей.

Фото: Сергей Насонов, кинофестиваль «Зеркало»
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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