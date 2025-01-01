Меню
Алан Рак
Alan Ruck
О персоне
Фильмография
Новости
Награды и номинации Алана Рака
Золотой глобус 2024
Best Performance by a Male Actor in a Supporting Role on Television
Номинант
Primetime Emmy Awards 2023
Лучший актёр второго плана в драматическом сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2024
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Победитель
Премия Гильдии киноактеров США 2022
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Победитель
