Приближается ночь длинных ножей: вышел трейлер заключительного сезона «Наследников»

Стриминговый сервис HBO Max представил трейлер четвертого и заключительного сезона сериала «Наследники».

Центральные роли в финальных сериях шоу вновь исполнили Брайан Кокс («Идентификация Борна»), Джереми Стронг («Большая игра»), Киран Калкин («Без резких движений»), Сара Снук («Фрагменты женщины») и Алан Рак («Дичь»). К ним присоединились Ариан Моайед («Изобретая Анну»), Хоуп Дэвис («Гренландия»), Черри Джонс («Покерфейс»), Александр Скарсгард («Варяг»), Мэттью Макфэдиен («Гордость и предубеждение») и другие.

Третий сезон посвящен последней битве миллионера Логана Роя (Кокс) против своих детей Романа (Калкин), Шив (Снук) и Кендалла (Стронг) за власть над компанией Waystar Royco. Дата продажи Waystar Royco техническому магнату Лукасу Матссону (Скарсгард) с каждым днем становится все ближе. Тревоги по поводу последствий заключения этой сделки вызывают серьезные разногласия в семействе Рой. Все герои понимают, что будущий договор сильно повлияет на всю их дальнейшую жизнь. Начинается новый виток борьбы за влияние, исход которой определит политическую и финансовую судьбу каждого члена семьи.

В новом ролике дети Логана решают объединить силы со злейшими врагами Waystar Royco Стьюи Хоссейни (Моайед), Сэнди Фернесс (Дэвис) и Нэн Пирс (Джонс), чтобы саботировать планы своего отца. Тем временем Коннор Рой (Рак) готовит заявку на президентские выборы, чтобы выступить против Джерида Менкена (Джастин Кирк), а Джерри (Дж. Смит-Камерон) угрожает подать в суд на Романа.

Создателем сериала является Джесси Армстронг («В петле», сериал «Битые пиксели»).

Четвертый сезон «Наследников», состоящий из десяти эпизодов, дебютирует на HBO Max 26 марта.