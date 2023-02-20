Разрушил карьеру из-за любви: кто отравил жизнь Оксане из «Вечеров на хуторе близ Диканьки»

Для зрителей Людмила Мызникова так и осталась черноглазой Оксаной из «Вечеров на хуторе близ Диканьки». Актриса была не только невероятно красива, но и потрясающе талантлива, но закрепить свои позиции в кинематографе ей это не помогло.

После выхода детища Александра Роу на экраны Мызникова стала всенародной любимицей. Интересовались артисткой и другие режиссеры — они буквально осыпали звезду деловыми предложениями.

Наблюдая за успехом тогда еще только начинающей свой творческий путь актрисы, Роу начал опасаться того, что у нее начнется звездная болезнь. Из любви к Мызниковой режиссер не упускал возможности спустить ее с небес на землю: он то и дело советовал ей быть более разборчивой, когда дело доходит до новых проектов.

Артистка не смела ослушаться опытного коллегу по цеху, который, сам того не ведая, отравил жизнь своей любимице. Людмила Николаевна отвернула от себя большинство киноделов, поскольку считала, что те предлагают ей слишком низкопробные сценарии. В итоге несговорчивая актриса загубила свою карьеру — в ее фильмографии насчитывается всего лишь 10 работ.