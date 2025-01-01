Меню
Джоан Кроуфорд
Награды
Награды и номинации Джоан Кроуфорд
Joan Crawford
О персоне
Фильмография
Статьи
Награды
Награды и номинации Джоан Кроуфорд
Оскар 1946
Лучшая женская роль
Победитель
Оскар 1953
Лучшая женская роль
Номинант
Оскар 1948
Лучшая женская роль
Номинант
Золотой глобус 1970
Премия Сесиля Б. Де Милля
Победитель
Золотой глобус 1955
Премия Сесиля Б. Де Милля
Номинант
Золотой глобус 1953
Лучшая женская роль (драма)
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1964
Best Foreign Actress
Номинант
