Марта Стюарт заявила, что была расстроена и шокирована итоговым результатом, отметив, что режиссёр имел полный доступ к её архиву, но на самом деле использовал очень мало материалов. Она также призналась, что пыталась добиться исключения некоторых из заключительных сцен, которые режиссёр Р. Дж. Катлер включил в фильм, поскольку у неё было порвано ахиллово сухожилие и она прихрамывала в то время, когда эти сцены снимались, но Катлер отказался. Она также просила саундтрек в стиле рэп — например с участием Dr. Dre, Snoop Dogg или Фредрек — но режиссёр выбрал классическую партитуру, которую она назвала "плохой".