Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «На помощь! » 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер фильма Марта
1 постер
Киноафиша Фильмы Марта

Марта

Martha 18+
Напомним о выходе в прокат
Марта - trailer
Марта  trailer
Страна США
Продолжительность 1 час 55 минут
Год выпуска 2024
Премьера онлайн 29 октября 2024
Премьера в мире 31 августа 2024
Производство Netflix
Другие названия
Martha, Martha Stewart, Soy Martha Stewart, Martha Stewart, une icône américaine, Martha Stewart: una storia americana, Марта, マーサ, 玛莎·斯图尔特自传, 瑪莎．史都華來當家
Режиссер
Р.Дж. Катлер
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг фильма

7.6
Оцените 14 голосов
7.2 IMDb
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Отзывы о фильме

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв

Интересные факты

Марта Стюарт заявила, что была расстроена и шокирована итоговым результатом, отметив, что режиссёр имел полный доступ к её архиву, но на самом деле использовал очень мало материалов. Она также призналась, что пыталась добиться исключения некоторых из заключительных сцен, которые режиссёр Р. Дж. Катлер включил в фильм, поскольку у неё было порвано ахиллово сухожилие и она прихрамывала в то время, когда эти сцены снимались, но Катлер отказался. Она также просила саундтрек в стиле рэп — например с участием Dr. Dre, Snoop Dogg или Фредрек — но режиссёр выбрал классическую партитуру, которую она назвала "плохой".

Трейлеры фильма Все трейлеры
Марта - trailer
Марта Trailer
Все трейлеры Все главные трейлеры на нашем канале
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Марти Великолепный
Марти Великолепный
2025, США, драма, исторический
Горничная
Горничная
2025, США, триллер
Зверополис 2
Зверополис 2
2025, США, приключения, анимация, комедия
Гренландия 2: Миграция
Гренландия 2: Миграция
2026, Великобритания / США, триллер, фантастика, боевик, приключения
Убежище
Убежище
2026, США, боевик, триллер
Возвращение в Сайлент Хилл
Возвращение в Сайлент Хилл
2026, США, ужасы
Комментируй это
Комментируй это
2026, Россия, комедия
Чебурашка 2
Чебурашка 2
2026, Россия, семейный, комедия
Равиоли Оли
Равиоли Оли
2026, Россия, комедия, мелодрама
Левша
Левша
2026, Россия, приключения
Человек-бензопила. Фильм: История Резе
Человек-бензопила. Фильм: История Резе
2025, Япония, боевик, приключения, анимация
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше