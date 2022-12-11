Американка сделала себе имя на скандалах: сегодня звездам стоит у нее поучиться

Джоан Кроуфорд с самого детства мечтала вырваться из нищеты и стать успешной танцовщицей. На пути к этому звезда взяла еще одну вершину и покорила мировой кинематограф, став именитой актрисой.

Впервые она заявила о себе в 1924 году, когда засветилась на бродвейском шоу. Затем последовал контракт с киногигантом Metro-Goldwyn-Mayer. Вот только стоящих ролей Кроуфорд не предлагали. После пары эпизодических ролей она решила всерьез взяться за свою раскрутку. Тогда актриса поняла: без скандалов тут не обойтись.

Джоан была готова на многое, лишь бы чаще появляться перед зрителями и на страницах газет. Даже ее имя было ненастоящим. Звезду звали Люсиль Фэй Лесуэр, а Джоан Кроуфорд — это псевдоним, который публика придумала для нее в рамках конкурса, организованного киностудией.

Всячески привлекала к себе внимание знаменитость и бурной личной жизнью: она четыре раза выходила замуж. И даже после собственной смерти актриса вновь заставила всех говорить о себе. Когда в 1977 году Кроуфорд не стало из-за сердечного приступа, из ее завещания выяснилось, что она ничего не оставила старшим из усыновленных детей — Кристине и Кристоферу.

Впоследствии дочь артистки выпустила книгу «Дорогая мамочка», в которой обвинила мать в абъюзивных методах воспитания. Все это в очередной раз бросило тень на репутацию Джоан, закрепив за ней славу самой противоречивой фигуры мирового кино.